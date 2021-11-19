Пес, которого назвали Ran-Ran (Беги-Беги), рос игривым, дружелюбным и энергичным. Он казался типичным щенком. Однако чем старше становилось животное, тем чаще хозяева начали задавать себе вопрос – действительно ли их любимец собака.

Это интересно Игра, в которой объединились слоты и бинго: что нужно знать о Slingo

А потом Беги-Беги проявил истинную сущность – страсть к погоне и убийству соседних уток, цыплят и морских свинок. Все указывало на то, что домашнее животное на самом деле лиса, у которой тонкие лапы, пушистый хвост, заостренная голова и торчащие уши.

Мы думали, что он чистокровный щенок. Около месяца назад женщина из здешних мест сказала, что он съел трех ее морских свинок. А потом два или три дня назад пришла местная бабушка и сказала, что он снова убил морских свинок,

– рассказала владелица "хаски" Марибель Сотело.

Домашний любимец, которого принимали за собаку, оказался лисой / Фото BBC

Домашний любимец, которого принимали за собаку, оказался лисой / Фото BBC

К теме Не слишком интеллектуальная: выбрана самая забавная фотография дикой природы 2021 года

Вальтер Сильва, местный ветеринар и специалист по дикой природе, сказал, что это не первый раз, когда диких животных привозят "браконьеры" из районов Амазонии для незаконной торговли.

Торговля дикой природой влечет за собой такие последствия. Многие злоумышленники отлавливают детенышей. Из-за чего они убивают родителей, и этими зверятами незаконно торгуют на неформальных рынках,

​– рассказал Вальтер Сильва.

Домашний любимец, которого принимали за собаку, оказался лисой / Фото BBC

Прежде чем владельцы решили, что делать дальше с животным, он сбежал из дома. Поэтому экологическая полиция и сотрудники Государственной национальной службы лесов и дикой природы Перу (SERFOR) сейчас разыскивают лису, чтобы отвезти ее в специальный центр.