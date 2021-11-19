Лисиця, а не хаскі: домашній улюбленець, якого приймали за собаку, виявився хижаком

Песик, якого назвали Ran-Ran (Біжи-Біжи), ріс грайливим, доброзичливим і енергійним. Він здавався типовим цуценям. Проте чим старшим ставав пес, тим частіше господарі почали ставити собі питання – чи дійсно їх улюбленець собака.

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А згодом Біжи-Біжи проявив справжню сутність – пристрасть до гонитви та вбивства сусідніх качок, курчат та морських свинок. Все вказувало на те, що домашня тварина насправді лисиця, у якої тонкі лапи, пухнастий хвіст, загострена голова і стирчать вуха.

Ми думали, що він чистокровне цуценя. Близько місяця тому жінка з тутешніх місць сказала, що він з'їв трьох її морських свинок. А потім два або три дні тому прийшла місцева бабуся і сказала, що він знову вбив морських свинок,

– розповіла власниця "хаскі" Марібель Сотело.



Домашній улюбленець, якого приймали за собаку, виявився лисицею / Фото BBC



Домашній улюбленець, якого приймали за собаку, виявився лисицею / Фото BBC

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Вальтер Сільва, місцевий ветеринар і фахівець з дикої природи, сказав, що це не вперше, коли диких тварин привозять "браконьєри" з районів Амазонії для незаконної торгівлі.

Торгівля дикою природою тягне за собою такі наслідки. Багато зловмисників відловлюють дитинчат. Через що вони вбивають батьків, і цими звірятами незаконно торгують на неформальних ринках,

​– розповів Вальтер Сільва.



Домашній улюбленець, якого приймали за собаку, виявився лисицею / Фото BBC

Перш ніж власники вирішили, що робити далі з твариною, він втік з дому. Тому екологічна поліція і співробітники Державної національної служби лісів і дикої природи Перу (SERFOR) зараз розшукують лисицю, щоб відвезти її в спеціальний центр.