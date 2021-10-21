Забув про лотерею: чоловік кілька місяців носив у гаманці мільйони доларів, і не знав про це

Гравці у лотерею подейкують, що якщо не зациклюватися на перемозі, виграш рано чи пізно прийде. Схоже, що цьому правилу довіряє і канадець Джеррі Нот, який купив лотерейний білет і забув про нього на 2 місяці. Виявилося, що увесь цей час він носив у гаманці мільйони доларів.

Чоловік придбав білет ще в серпні. Одразу ж після покупки він поклав його до гаманця, і згадав про нього лише нещодавно. Джеррі знайшов його у портмоне, коли був на весіллі своєї доньки.

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Тоді він звернувся до магазину, щоб перевірити результати розіграшу. Чоловік побачив на екрані двійку та кілька нулів, і зрадів, що виграв 20 тисяч канадських доларів (16 200 доларів США або майже 425 тисяч гривень). Проте продавчиня порадила йому придивитися уважніше.

Я не зрозумів, про що вона говорила, поки не подивився ще раз і не побачив, що нулів дещо більше, ніж я думав,

– розповів Джеррі Нот.

Насправді ж він виграв 20 мільйонів канадських доларів (16,2 мільйона доларів США або 424,7 мільйона гривень).

Джеррі розповів, що планує витратити свій виграш з розумом. Він хоче інвестувати гроші у власну справу – побудувати кілька котеджів разом із братом, і відкрити оздоровчий центр або бізнес з організації відпочинку посеред дикої природи.

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