Заблокуйте будь-яке місце на карті судном Ever Given: створили новий розважальний сайт

Контейнеровоз Ever Given протягом 6 днів блокував рух у Суецькому каналі. Це завдало сильного удару світовій економіці, і водночас стало чи не головною темою для жартів та мемів.

Вранці 29 березня судно Ever Given зняли з мілини, проте досі невідомо, коли Суецький канал відкриють для руху кораблів. Схоже, що ця історія наближається до завершення. Тому ентузіаст із твітера Гаретт Деш Нельсон створив сайт Ever Given Everywhere ("Ever Given Всюди"), який дає змогу заблокувати будь-яку місце на карті та створити там уявний глобальний затор.

Сторінку він створив за допомогою додатка Glitch за 10 хвилин.

Додаток дозволяє вам поставити Ever Given у будь-яку точку на карті світу. Ось тут він застряг у Бостонській бухті,

– написав Гаррет.

Як користуватися сайтом

Розважальний сайт простий у користуванні. Зображення Ever Given накладено на карту світу. Контейнеровоз можна збільшувати, зменшувати, розвертати у потрібному напрямку та забирати з карти.



Скриншот сайту

