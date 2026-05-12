А поки чекаємо прямого ефіру, згадаймо найдивніші забобони, які існують у всесвіті Євробачення. Ці забобони вже навіть називають прокляттям пісенного конкурсу, пише Fandom.

Дивіться також Перший півфінал Євробачення-2026 вже сьогодні: коли виступить Фінляндія – фаворит букмекерів

Прокляття та забобони Євробачення

Учасники цього пісенного конкурсу дуже бояться виступати під номером 2. Прокляття другого номера є найвідомішим серед артистів. А все тому, що жодна країна, яка виступала другою у фіналі, ніколи не вигравала цей конкурс. Почала історію цього забобону переможниця 1957 року Коррі Броккен. Вона стала першою "жертвою", коли виступила другою на змаганнях 1958 року вдома та фінішувала останньою.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Далі йде прокляття переможця. Артист, якого вибирають вдруге представляти країну і який вже здобував перемогу, зазвичай не виграє. Винятками стали лише Лорін та Джонні Логан.

Також серед учасників існує забобон щодо зеленого кольору. Виявляється, нічого доброго артистам він не приносить. Кажуть, якщо зелений буде присутній в оформленні номера чи в костюмах артистів, то ніякого успіху можна не чекати.



Солістка Go_A у зеленій шубі на Євробаченні-2021 / Скрин відео

І ще одне найпопулярніше прокляття стосується цифри 43. Історія наступна: коли Європейська мовна спілка (EBU) оприлюднює початковий список із 43 учасників конкурсу, то з якоюсь країною обов’язково трапляється якась неприємність. Тоді список країн-учасниць зменшується. Кажуть, що цифра 43 приносить прокляття. Ну, цього року це прокляття оминуло конкурс.

Для довідки! Цього року у Євробаченні беруть участь лише 35 країн, пише Eurovision World. Конкурс приймає Відень після перемоги австрійського співака JJ. Артисти вийдуть на сцену Wiener Stadthalle – це найбільший концертно-спортивний комплекс Австрії. На площі Віденської ратуші розмістилося євроселище, в якому відбуватимуться різні заходи. Також організований євроклуб у Prater Dome.

Коли стартує перший півфінал та як проголосувати?

Перший півфінал Євробачення-2026 стартує вже сьогодні, 12 травня. Передшоу почнеться о 21:30, пише Суспільне Євробачення. Тімур Мірошниченко, Василь Байдак та Олена Тополя обговорять нововведення до ювілейного конкурсу. Також під час передшоу до студії підключатиметься Анна Тульєва зі столиці Євробачення-2026 Відня. Пряма трансляція першого півфіналу розпочнеться на Суспільне Культура о 22:00.

У першому півфіналі Україна не голосує, оскільки наша співачка LELÉKA виступатиме у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня. LELÉKA вже провела свою першу репетицію на сцені пісенного конкурсу та пройшлася Бірюзовою доріжкою Церемонії відкриття.

Найкумедніші моменти за всю історію Євробачення

Жоден рік Евробачення не проходив без якихось кумедних випадків чи скандалів. Раніше 24 Канал зібрав для вас найкумедніші та найдивніші випадки, які запам'яталися єврофанам. Наприклад, виступ Італії у 2017 році, коли горила нібито зіпсувала виступ Франческо Габбані. Просто артист майже весь номер спокійно собі співав за стійкою з мікрофоном, а потім в якийсь момент на сцену вибігла людина у костюмі горіли, чим збентежила глядачів.

А ще надовго запам'ятався виступ Ілінки та Алекса Флоря від Румунії у тому ж 2017 році. Їхній виступ був і яскравий, і трохи дивакуватий, і неординарний. В номері артисти поєднали традиційний альпійський йодль та сучасний реп. Це було точно незвичайно.