Риболовля на 1,5 мільйона доларів: у Ємені в тілі кашалота знайшли цінну речовину

Мешканці Ємену знайшли дорогоцінну речовину під час риболовлі. Амбра, яка високо цінується у парфумерії, зберігалася у тілі кашалота. Загальна сума знахідки становить 1,5 мільйона доларів.

Один з чоловіків, які ловили рибу в Аденській затоці на півдні Ємена, помітив тіло кашалота. Рибалка виявився доволі обізнаним, тож одразу припустив, що у тілі тварини може перебувати цінна речовина.

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Ентузіасти витягли кита й розрізали його тушу. Чоловіки розповідають, що аромат був доволі неприємним, але вони "відчули запах грошей." Отримані від продажу амбри 1,5 мільйона доларів рибалки розподілили порівну. Частину коштів вони віддали людям, які допомагали їм, а також – найбіднішим мешканцям поселення.

Молодикам дійсно поталанило, адже після продажу цінної речовини їм вдалося придбати нову нерухомість, автівки та човни. Крім того, деякі навіть готуються до весілля.

Ми плануємо і надалі виходити у море, навіть якщо нічого не знаходитимемо, адже це у нашій крові,

– підкреслюють рибалки.

Що відомо про речовину

Амбра – цінна речовина, яку широко застосовують у парфумерії. Саме вона допомагає запахам не вивітрюватися з рідини. Фахівці зауважують, що вона здатна вироблятися лише у череві кашалота. Ба більше, знайти її – справжня удача, адже вона міститься лише у тілах самців, а це всього 1 – 1,5% тварин.

Відомо, що амбра утворюється в результаті виділення в'язкої речовини, яка допомагає дзьобам кальмарів, якими харчується кити, проходити через травну систему.