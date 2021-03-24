Японська компанія дала офіційний вихідний працівникам, аби вони зіграли у відеогру

Японська компанія Mark-on оголосила про офіційний вихідний день у п'ятницю, 26 березня, у зв'язку з виходом відеогри Monster Hunter Rise. Це зробили для того, аби працівники змогли зіграти у неї одразу після релізу.

Масакі Хіяма, голова компанії Mark-on, яка займається розробками у сфері віртуальної реальності, оголосив 26 березня "Святом Monster Hunter". Він розповів, що багато працівників зверталися до нього, щоб взяти "відгул" у цей день.

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Керівництво компанії вважає, що у цей день їхні співробітники все одно не змогли б зосередитися на роботі. Замість цього вони думали б лише про гру.

У цей день багато працівників хотіли взяти вихідний, тож я вирішив зробити вихідний для усіх,

– написав Масакі Хіяма у твітері.

Цей допис зібрав багато схвальних коментарів від користувачів соціальної мережі. Вони писали, що відверто заздрять співробітникам Mark-on, бо самі не зможуть зіграти у Monster Hunter Rise у п'ятницю через роботу.

Що відомо про Monster Hunter Rise

Monster Hunter – це серія відеоігор у жанрі action RPG від компанії Capcom, перша частина якої вийшла у 2004 році на PS2. За сюжетом гравець стає мисливцем на фантастичних тварин. Monster Hunter Rise стане шостою повноцінною частиною серії. Реліз гри на Nintendo Switch відбудеться 26 березня 2021 року, а у 2022 році її випустять і для Windows.

На вихід Monster Hunter Rise чекають тисячі геймерів