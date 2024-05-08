В Японії знайшли аніме, зняте майже 100 років тому: як воно виглядає

В Японії знайшли рідкісні кадри аніме, якому майже 100 років. Воно має назву "Гігієна ротової порожнини" і розповідає про те, як боротися із карієсом.

Відомо, що ролик замовив виробника товарів повсякденного попиту, зокрема зубних щіток. Зараз цей виробник відомий як Lion.

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За словами місцевих експертів, аніме цієї епохи зберіглося дуже мало, отже це цінна зачіпка для вивчення японської анімації того часу.

Що відомо про ролик

Ролик триває приблизно 8,5 хвилин і розповідає про способи підтримки здоров'я дитячих зубів. В аніме показують, як діти їдять ножем і виделкою, чистять зуби тощо.

Я вражена тим, наскільки ретельно промальований фон і кімоно. У 1920-ті роки це стало одним із перших освітніх японських аніме. Можна сказати, творець був ледь не першим у використанні анімації для передачі повчального вмісту в легкій для розуміння формі,

– зазначила знавчиня історії японської анімації, доцентка Університету Досіся Акіко Сано.

Аніме, зняте майже 100 років тому: як воно виглядає / Фото NHK

Що таке аніме

Аніме – описує специфічний стиль анімації, який зародився в Японії і відрізняється характерною естетикою та сюжетами. У цьому форматі можуть бути представлені різні жанри, як-от пригоди, фентезі, романтика або наукова фантастика. Його особливості включають яскраві кольори, складні персонажі з виразними емоціями та захопливі візуальні ефекти.

Сьогодні аніме здобуло величезну популярність у всьому світі завдяки багатству сюжетів і стилів, що дозволяє охопити різні інтереси та вікові категорії глядачів. Воно часто створюється на основі манги (японських коміксів) і поєднує унікальні художні прийоми з елементами японської культури, що робить його популярним серед глядачів, які шукають нові враження та незвичайні історії.