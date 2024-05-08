Известно, что ролик заказал производителя товаров повседневного спроса, в частности зубных щеток. Сейчас этот производитель известен как Lion.

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По словам местных экспертов, аниме этой эпохи сохранилось очень мало, следовательно это ценная зацепка для изучения японской анимации того времени.

Что известно о ролике

Ролик длится примерно 8,5 минут и рассказывает о способах поддержания здоровья детских зубов. В аниме показывают, как дети едят ножом и вилкой, чистят зубы и тому подобное.

Я поражена тем, насколько тщательно прорисован фон и кимоно. В 1920-е годы это стало одним из первых образовательных японских аниме. Можно сказать, создатель был едва ли не первым в использовании анимации для передачи обучающего содержания в легкой для понимания форме,

– отметила знаток истории японской анимации, доцент Университета Досися Акико Сано.

Аниме, снято почти 100 лет назад: как оно выглядит / Фото NHK

Что такое аниме

Аниме – описывает специфический стиль анимации, который зародился в Японии и отличается характерной эстетикой и сюжетами. В этом формате могут быть представлены различные жанры, например приключения, фэнтези, романтика или научная фантастика. Его особенности включают яркие цвета, сложные персонажи с выразительными эмоциями и захватывающие визуальные эффекты.

Сегодня аниме получило огромную популярность во всем мире благодаря богатству сюжетов и стилей, что позволяет охватить различные интересы и возрастные категории зрителей. Оно часто создается на основе манги (японских комиксов) и сочетает уникальные художественные приемы с элементами японской культуры, что делает его популярным среди зрителей, которые ищут новые впечатления и необычные истории.