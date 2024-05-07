В 2021 году искусствоведы ошибочно идентифицировали работу другого художника – Хосе де Рибери.
Смотрите также Подростки из прифронтовых зон – на картинках Айвазовского и Малевича: уникальный проект с ИИ
Тогда полотно выставили в музее Прадо – и чуть не продали за 1500 евро. Однако впоследствии они начали сомневаться в достоверности оценки и сделали анализ еще раз.
Картина Караваджо / Фото The Guardian
Что известно о картине
Картина Ecce Homo была написана в 1604 году. Микеланджело да Караваджо посвятил ее Страстям Христовым. На полотне изображен Иисус Христос в терновом венке.
По словам директора музея Прадо Мигеля Фаломира, команда выяснила, что это действительно картина Караваджо, которую привезли в Испанию в XVII веке. Когда коллекционеры узнали о вероятном авторе картины, Министерство культуры Испании быстро запретило экспортировать ее.
Во время наполеоновского вторжения картина покинула королевскую коллекцию и с XIX века находилась в частной семейной коллекции в Мадриде. Недавно семья решила продать картину частному покупателю, и новый владелец заинтересовался возможностью выставить эту очень важную работу в Прадо,
– рассказал директор музея.