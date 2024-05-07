У 2021 році мистецтвознавці помилково ідентифікували роботу іншого художника – Хосе де Рібері.
Дивіться також Підлітки з прифронтових зон – на картинках Айвазовського та Малевича: унікальний проєкт зі ШІ
Тоді полотно виставили в музеї Прадо — і ледве не продали за 1500 євро. Однак згодом вони почали вагатися у достовірності оцінки і зробили аналіз ще раз.
Картина Караваджо / Фото The Guardian
Що відомо про картину
Картина Ecce Homo була написана у 1604 році. Мікеланджело да Караваджо присвятив її Страстям Христовим. На полотні зображений Ісус Христос у терновому вінку.
За словами директора музею Прадо Мігеля Фаломіра, команда з'ясувала, що це справді картина Караваджо, яку привезли до Іспанії в XVII столітті. Коли колекціонери дізналися про ймовірного автора картини, Міністерство культури Іспанії швидко заборонило експортувати її.
Під час наполеонівського вторгнення картина покинула королівську колекцію і з ХІХ століття перебувала в приватній сімейній колекції в Мадриді. Нещодавно родина вирішила продати картину приватному покупцеві, і новий власник зацікавився можливістю виставити цю дуже важливу роботу в Прадо,
– розповів директор музею.