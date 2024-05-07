У 2021 році мистецтвознавці помилково ідентифікували роботу іншого художника – Хосе де Рібері.

Дивіться також Підлітки з прифронтових зон – на картинках Айвазовського та Малевича: унікальний проєкт зі ШІ

Тоді полотно виставили в музеї Прадо — і ледве не продали за 1500 євро. Однак згодом вони почали вагатися у достовірності оцінки і зробили аналіз ще раз.



Картина Караваджо / Фото The Guardian

Що відомо про картину

Картина Ecce Homo була написана у 1604 році. Мікеланджело да Караваджо присвятив її Страстям Христовим. На полотні зображений Ісус Христос у терновому вінку.

За словами директора музею Прадо Мігеля Фаломіра, команда з'ясувала, що це справді картина Караваджо, яку привезли до Іспанії в XVII столітті. Коли колекціонери дізналися про ймовірного автора картини, Міністерство культури Іспанії швидко заборонило експортувати її.

Під час наполеонівського вторгнення картина покинула королівську колекцію і з ХІХ століття перебувала в приватній сімейній колекції в Мадриді. Нещодавно родина вирішила продати картину приватному покупцеві, і новий власник зацікавився можливістю виставити цю дуже важливу роботу в Прадо,

– розповів директор музею.

Цікаво! Це вже друга картина Мікеланджело в колекції Прадо. Також там зберігається полотно "Давид з головою Голіафа", яку митець написав у Римі близько 1600 року. Картину Ecce Homo можна буде побачити в музеї з 28 травня до жовтня 2024 року.