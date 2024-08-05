Своя Олімпіада: в Японії капібари позмагалися у швидкісному поїданні кавуна

В Японії відбулася "Олімпіада" серед капібар. Це унікальне змагання, де капібари змагаються у швидкісному поїданні кавунів.

Такий захід проводиться вже дев'ятий рік поспіль і збирає велику кількість глядачів та учасників.

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Цьогорічною переможницею вкотре стала капібара, на ім'я Хетіма. Вона з'їла пів кілограма кавуна за рекордний час – 1 хвилину 48 секунд. Це досягнення закріпило її статус найшвидшої капібари у поїданні кавунів.

Змагання капібар: дивіться відео

Місце проведення цього змагання приваблює не тільки любителів капібар, але й туристів, які бажають побачити цей незвичайний конкурс. Організатори сподіваються, що такі незвичні змагання продовжать тішити глядачів і надалі, збираючи нових учасників і встановлюючи нові рекорди.

Захід має на меті не тільки розваги, але й підвищення обізнаності про капібар і їхні звички, а також сприяє збереженню цих унікальних тварин у природі.