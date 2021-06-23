Блогерка Танака Нацукі стала свідком цього. Вона розповіла, що лялька плавала на поверхні води, і здалеку можна було легко сплутати її зі справжнім тілом. Дівчина була впевнена, що знімає справжню рятувальну операцію, аж поки секс-іграшку не витягнули з води.

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Здається, хтось неправильно зрозумів, і зателефонував владі, тож приїхали машини поліції, пожежної та швидкої. На щастя, надувну ляльку успішно врятували,

– написала блогерка у твітері.

Інший очевидець порятунку секс-ляльки закликав людей утилізувати своє сміття належним чином. "Це, звичайно, смішно. Але не для рятувальних служб", – сказав він.

Це вже не перший випадок, коли надувну ляльку приймають за людину. У 2018 році в американському штаті Огайо хто знайшов "тіло" біля місцевого парку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили, що це була надувна лялька у сміттєвому пакеті.