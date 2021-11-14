В Японії машиніст подав до суду на залізницю, яка оштрафувала його на 0,5 долара

Японський машиніст подав до суду на залізницю JR West, яка його оштрафувала. Чоловік переконаний, що покарання є необґрунтованим, тож вимагає фінансову компенсацію за "душевні страждання".

Річ у тім, що компанія оштрафувала співробітника на 56 єн (0,49 долара) за те, що він затримав потяг на 1 хвилину. Тепер він вимагає 2,2 мільйона єн (19 407 доларів) відшкодування за таке несправедливе рішення.

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Деталі пригоди

Все почалося з того, що чоловік помилився й доправив порожній потяг не на ту платформу. Його мав замінити інший машиніст. Усвідомивши свою помилку, він поспішив на потрібну платформу, однак передачу було затримано на 2 хвилини. Це призвело до хвилинної затримки відправлення поїзда.

Спершу JR West виписала штраф у розмірі 85 єн (0,75 долара). Тоді водій вирішив звернутися до інспекції з трудових норм Окаями. В результаті, компанія знизила штраф до 56 єн (0,49 долара). Проте співробітника "знижка" не влаштувала. Він стверджував, що затримка не викликала фактичного порушення розкладу та скарг пасажирів.

Залізнична система Японії вважається однією з найпунктуальніших у світі. У 2017 році одна з компаній вибачилася за те, що поїзд залишив станцію на 20 секунд раніше. А у разі затримки потяга на понад 5 хвилин, пасажири отримують сертифікат, який дозволяє запізнитися на роботу.

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У березні 2021 року машиніст направив позов до районного суду Окаяма з вимогою про відшкодування моральних збитків. Наразі він очікує на рішення.