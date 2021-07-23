Японець майструє мініатюрні світи з предметів, які знаходить вдома

Японський художник Танака Тацуя відомий своїми мініатюрами, де він вміло поєднує крихітні фігурки з предметами повсякденного життя та їжею. Світової слави йому приніс проєкт під назвою "Мініатюрний календар", який він почав створювати ще у 2011 році.

Тацуя досі працює над своїм "календарем", щодня додаючи до нього ретельно продумані сцени, адаптовані до сьогодення. І коли світ навколо нього змінюється, художник зважує нові варіанти свого творчого процесу.

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В руках Танаки броколі стає могутнім деревом, прищіпки для білизни перетворюються на гігантські хвилі для серферів, а шматок сирного торта перевтілюється у величезну льодову брилу для веселощів пінгвінів.

Хотів ділитися своїми ідеями

Тацуя Танака народився в 1981 році в префектурі Кумамото. Ще з дитинства йому подобалося гратися дрібними пластмасовими іграшками та розглядати ілюстрації в книгах.

Коли він працював дизайнером, майбутній мініатюрист захопився фотографією. Маючи чимало ідей та напрацювань, він хотів ділитися цим з іншими.

Багато речей зручніше пояснювати на прикладах, але для цього потрібна модель. Я не міг собі дозволити найняти її, тому я придумав замість неї використовувати ляльок,

– розповідає про свою творчість Танака.

Вичавлює увесь потенціал

Зазвичай, продовжує художник, він бере якусь одну тему чи предмет і дивиться на що воно схоже. Потім він фотографує це, створюючи найрізноманітніші сцени, які спадають на думку, аж доки не "вичавить" з нього усі можливі ідеї.

Якщо ви розмістите фігурку поряд з броколі, то можете уявити собі, ніби навколо неї справжній ліс. Якщо поставити фігурку на сухий лист, що впав з дерева у воду, то можна побачити тиху гавань з човнами,

– ділиться секретами художник.

Для своїх робіт Тацуя використовує технологію діорам і різні масштаби. Найчастіше – 1:12, адже це стандартний розмір більшості лялькових будиночків. Найменший масштаб, який використовував знаменитий фотохудожник, був 1:2500.