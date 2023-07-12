18-річний YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) представить нову програму та виступить на біс, повідомили у VINIL Concert agency. Концерт відбудеться 23 липня.
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Юний виконавець швидко став популярним в Україні
Карпук запустив свій сольний проєкт YAKTAK у лютому 2022 року і швидко здобув прихильність слухачів. Хлопець мріє витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. "Люди, які слухають російську, кажуть, що немає крутої української музики. Вони просто не шукають", – розповів раніше Карпук в інтерв'ю Showbiz24.
“Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати", – переконані організатори концерту.
Які пісні звучатимуть у Львові:
- "Не мовчи";
- "Чекає вдома";
- "Ти така вродлива";
- "В пустій кімнаті".
- та багато інших.
Коротко про YAKTAK та його кар'єру
4 травня Ярославу виповнилося 18 років, він з Волині. Брав участь у "Голос. Діти", був у команді Дзідзьо. Пройшов у супер-фінал і посів друге місце. Його проєкт YAKTAK поєднуй поп, реп, рок, джаз. Має спільні роботи з Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, DOVI та KOLA. Карпук вважає, що у нього досить широка аудиторія.
"Я хотів і хочу, щоб мою музику слухали якомога більше людей. Часто пишуть як дівчата 12-річного віку, що мої пісні допомагають пережити певні моменти. Так само пишуть жінки, які чекають чоловіків з фронту", – поділився він із журналістами Showbiz24.