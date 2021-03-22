Якого кольору плащ на фото: нова суперечка в мережі

Пам'ятаєте чи не головну дискусію в мережі на тему "Якого кольору сукня"? Здається, історія повторюється, і тепер інтернет-користувачі сперечаються якого кольору тренч. Цю суперечку викликало фото в інстаграмі, яке опублікувала австралійська блогерка.

Тіна Абейсекара веде блог Trash to Treasured, в якому розповідає своїм підписниками про стиль, моду та тренди. Нещодавно жінка опублікувала в інстаграм-сторіс фото, на якому вона одягнена в тренч від Marks and Spencer.

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Світлину вона підписала: "Зелений тренч з водовідштовхувального матеріалу". Саме цей напис і заплутав аудиторію. Дехто з користувачів вирішив, що блогерка помилилася, і вказав їй на те, що насправді плащ сірого кольору. Це розпочало суперечку між підписниками. Вони розділилися на 2 табори: ті, хто бачить зелений плащ, і ті, хто впевнений, що він сірий.



Якого кольору плащ / Фото з інстаграму trashtotreasured

Тіна вирішила владнати цей конфлікт, і в наступних сторіс запевнила підписників, що помилки не було і тренч справді зеленого кольору. До того ж на сайті Marks and Spencer цей колір називається Pale Apple ("Бліде яблуко"), що передбачає зелений відтінок.

Ці пояснення переконали деяких користувачів, але все ж залишилися ті, хто впевнений у протилежному. А який колір бачите ви – зелений чи сірий?