Помните чуть ли не главную дискуссию в сети на тему "Какого цвета платье"? Кажется, история повторяется, и теперь интернет-пользователи спорят какого цвета тренч. Этот спор вызвало фото в инстаграме, которое опубликовала блогер из Австралии.

Тина Абейсекара ведет блог Trash to Treasured, в котором рассказывает своим подписчикам о стиле, моде и трендах. Недавно женщина опубликовала в инстаграм-сторис фото, на котором она одета в тренч от Marks and Spencer.

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Фотографию она подписала: "Зеленый тренч из водоотталкивающего материала". Именно эта надпись и запутала аудиторию. Некоторые из пользователей решили, что блогер ошиблась, и указал ей на то, что на самом деле плащ серого цвета. Это начало спор между подписчиками. Они разделились на 2 лагеря: те, кто видит зеленый плащ, и те, кто уверен, что он серый.



Какого цвета плащ / Фото из инстаграма trashtotreasured

Тина решила разрешить этот конфликт, и в следующих сторис заверила подписчиков, что ошибки не было и тренч действительно зеленого цвета. К тому же на сайте Marks and Spencer этот цвет называется Pale Apple ("Бледное яблоко"), что предусматривает зеленый оттенок.

Эти обьяснения убедили некоторых пользователей, но все же остались те, кто уверен в обратном. А какой цвет видите вы – зеленый или серый?