Тож власникам довелося викликати клінінгову компанію. Джеймсу Кілберну та Кімберлі Треветт вдалося зробити неймовірне і вже за кілька годин оселя змінилася до невпізнання.

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Як пояснив журналістам Кілберн, спочатку їм надіслали серію відео та фотографій з цього дому. Втім, він та Кімберлі захотіли побачити все це на власні очі. "Це безперечно була одна з наймасштабніших робіт, за які ми взялися", – зазначив чоловік.

За словами Джеймса, спочатку в цьому будинку просто хтось жив. Та в якийсь момент він став "hoarder house" – своєрідним звалищем речей, які постійно накопичувалися. "Але ми розуміємо, що іноді сам процес прибирання є довгим і виснажливим, тож деякі люди просто не хочуть цього робити", – додав він.

У брудному будинку відмовилися робити ремонт

Унітаз та раковина в цій оселі були непридатними для використання, а кухня та ванна були вкриті вапняним нальотом. Там мали розпочати ремонт, втім бригада будівельників відмовилася розпочинати роботу, поки будинок був у такому жахливому стані. І річ не тільки у візуальній відразі – через бруд там могли роками накопичуватися шкідливі речовини.

Який вигляд мала кухня в будинку: фото до та після

Фотопорівняння ванної кімнати: до та після прибирання

Умивальник аж засяяв: кадри до та після

Пара впоралася за 8 годин

Попередньо пара клінерів оцінили масштаб робіт у 8 годин на двох. Втім, у якийсь момент вони почали хвилюватися, чи справді встигнуть закінчити вчасно. Найбільше часу довелося приділити кухні та ванній – до 80%, тобто понад 6 годин. Нам подобається ця робота, подобається бачити хороший результат. І встановлювати хороші відносини з нашими клієнтами,

– наголосив Кілберн​.

До слова, дівчина з Фінляндії показує у мережі, як прибирає найбрудніші будинку світу. За це вона не бере у власників ані копійки, натомість заробляє, монетизуючи відео у ютубі.