Художник та вчитель початкових класів Самуель МБ також хотів цього. А коли виріс, вирішив хоча б на якусь частину втілити свою мрію у реальність. За допомогою фотошопу він почав створювати кумедні колажі з персонажами мультфільмів Disney, так немовби він разом із ними потрапляє у різноманітні життєві ситуації.
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За їхніми пригодами в інстаграмі слідкують вже 310 тисяч користувачів. На сторінці вже є майже 100 смішних колажів з улюбленими героями. Розваги 24 відібрали для вас 30 найкращих робіт Самуеля.