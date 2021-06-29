Художник та вчитель початкових класів Самуель МБ також хотів цього. А коли виріс, вирішив хоча б на якусь частину втілити свою мрію у реальність. За допомогою фотошопу він почав створювати кумедні колажі з персонажами мультфільмів Disney, так немовби він разом із ними потрапляє у різноманітні життєві ситуації.

Це цікаво Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

За їхніми пригодами в інстаграмі слідкують вже 310 тисяч користувачів. На сторінці вже є майже 100 смішних колажів з улюбленими героями. Розваги 24 відібрали для вас 30 найкращих робіт Самуеля.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30