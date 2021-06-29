Художник и учитель начальных классов Самуэль МБ тоже этого хотел. А когда вырос, решил хотя бы на какую-то часть воплотить свою мечту в реальность. С помощью фотошопа он начал создавать забавные коллажи с персонажами мультфильмов Disney, так как будто бы он вместе с ними попадает в различные жизненные ситуации.
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За их приключениями в инстаграме следят уже 310 тысяч пользователей. На странице уже почти 100 смешных коллажей с любимыми героями. Развлечения 24 отобрали для вас 30 лучших работ Самуэля.