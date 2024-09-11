Зубні протези та домашня ящірка: що люди найчастіше забувають у готелях
11 вересня 2024, 18:00Читать новость на русском
Джерело:Hotel Room Innsights Report
Готелі по всьому світі назвали найбільш незвичайні речі, залишені гостями у номерах. У цьому списку – чимало дивних речей, зокрема й домашня ящірка.
Щорічним звітом поділився сервіс Hotel Room Innsights Report. Їхній звіт базується на даних з понад 400 готелів світу.
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Що найчастіше люди забувають у готелях
Згідно зі звітом, найпоширенішими предметами, які залишають гості, є:
- зарядні пристрої для телефонів,
- брудна білизна,
- адаптери живлення,
- косметика та туалетні приналежності.
У звіті мовиться, що 10% готелів повідомили про знахідки зубних протезів, залишених гостями.
Серед найбільш незвичайних речей, залишених у номерах:
- годинник Rolex, ще один годинник вартістю 6 мільйонів доларів,
- сумка Hermes Birkin,
- ключі та документи від розкішного автомобіля,
- автомобільна шина,
- обручка,
- зуб,
- два повних гіпса ноги,
- пачки готівки,
- домашня ящірка і курча.
Цікаво! Як зазначили представники готелю, ящірка і пташеня благополучно возз'єдналися зі своїми власниками.