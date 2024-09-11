Зубні протези та домашня ящірка: що люди найчастіше забувають у готелях

11 вересня 2024, 18:00
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Автор: Альона Захарова

Джерело:

Hotel Room Innsights Report

Готелі по всьому світі назвали найбільш незвичайні речі, залишені гостями у номерах. У цьому списку – чимало дивних речей, зокрема й домашня ящірка.

Щорічним звітом поділився сервіс Hotel Room Innsights Report. Їхній звіт базується на даних з понад 400 готелів світу. 

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Що найчастіше люди забувають у готелях

Згідно зі звітом, найпоширенішими предметами, які залишають гості, є:

  • зарядні пристрої для телефонів,
  • брудна білизна,
  • адаптери живлення,
  • косметика та туалетні приналежності.

У звіті мовиться, що 10% готелів повідомили про знахідки зубних протезів, залишених гостями.

Серед найбільш незвичайних речей, залишених у номерах:

  • годинник Rolex, ще один годинник вартістю 6 мільйонів доларів,
  • сумка Hermes Birkin,
  • ключі та документи від розкішного автомобіля,
  • автомобільна шина,
  • обручка,
  • зуб,
  • два повних гіпса ноги,
  • пачки готівки,
  • домашня ящірка і курча.

Цікаво! Як зазначили представники готелю, ящірка і пташеня благополучно возз'єдналися зі своїми власниками.