Ежегодным отчетом поделился сервис Hotel Room Innsights Report. Их отчет базируется на данных из более 400 отелей мира.

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Что чаще всего люди забывают в отелях

Согласно отчету, самыми распространенными предметами, которые оставляют гости, являются:

зарядные устройства для телефонов,

грязное белье,

адаптеры питания,

косметика и туалетные принадлежности.

В отчете говорится, что 10% отелей сообщили о находках зубных протезов, оставленных гостями.

Среди самых необычных вещей, оставленных в номерах:

часы Rolex, еще одни часы стоимостью 6 миллионов долларов,

сумка Hermes Birkin,

ключи и документы от роскошного автомобиля,

автомобильная шина,

обручальное кольцо,

зуб,

два полных гипса ноги,

пачки наличных,

домашняя ящерица и цыпленок.

Интересно! Как отметили представители отеля, ящерица и птенец благополучно воссоединились со своими владельцами.