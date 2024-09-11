Ежегодным отчетом поделился сервис Hotel Room Innsights Report. Их отчет базируется на данных из более 400 отелей мира.
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Что чаще всего люди забывают в отелях
Согласно отчету, самыми распространенными предметами, которые оставляют гости, являются:
- зарядные устройства для телефонов,
- грязное белье,
- адаптеры питания,
- косметика и туалетные принадлежности.
В отчете говорится, что 10% отелей сообщили о находках зубных протезов, оставленных гостями.
Среди самых необычных вещей, оставленных в номерах:
- часы Rolex, еще одни часы стоимостью 6 миллионов долларов,
- сумка Hermes Birkin,
- ключи и документы от роскошного автомобиля,
- автомобильная шина,
- обручальное кольцо,
- зуб,
- два полных гипса ноги,
- пачки наличных,
- домашняя ящерица и цыпленок.
Интересно! Как отметили представители отеля, ящерица и птенец благополучно воссоединились со своими владельцами.