Ежегодным отчетом поделился сервис Hotel Room Innsights Report. Их отчет базируется на данных из более 400 отелей мира.

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Что чаще всего люди забывают в отелях

Согласно отчету, самыми распространенными предметами, которые оставляют гости, являются:

  • зарядные устройства для телефонов,
  • грязное белье,
  • адаптеры питания,
  • косметика и туалетные принадлежности.

В отчете говорится, что 10% отелей сообщили о находках зубных протезов, оставленных гостями.

Среди самых необычных вещей, оставленных в номерах:

  • часы Rolex, еще одни часы стоимостью 6 миллионов долларов,
  • сумка Hermes Birkin,
  • ключи и документы от роскошного автомобиля,
  • автомобильная шина,
  • обручальное кольцо,
  • зуб,
  • два полных гипса ноги,
  • пачки наличных,
  • домашняя ящерица и цыпленок.

Интересно! Как отметили представители отеля, ящерица и птенец благополучно воссоединились со своими владельцами.