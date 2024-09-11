Щорічним звітом поділився сервіс Hotel Room Innsights Report. Їхній звіт базується на даних з понад 400 готелів світу.

Дивіться також Як безлюдний острів: розкішний курорт з першим у світі 7-зірковим готелем повністю занепав

Що найчастіше люди забувають у готелях

Згідно зі звітом, найпоширенішими предметами, які залишають гості, є:

зарядні пристрої для телефонів,

брудна білизна,

адаптери живлення,

косметика та туалетні приналежності.

У звіті мовиться, що 10% готелів повідомили про знахідки зубних протезів, залишених гостями.

Серед найбільш незвичайних речей, залишених у номерах:

годинник Rolex, ще один годинник вартістю 6 мільйонів доларів,

сумка Hermes Birkin,

ключі та документи від розкішного автомобіля,

автомобільна шина,

обручка,

зуб,

два повних гіпса ноги,

пачки готівки,

домашня ящірка і курча.

Цікаво! Як зазначили представники готелю, ящірка і пташеня благополучно возз'єдналися зі своїми власниками.