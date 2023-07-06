Найпоширенішою помилкою сценаристів та монтажерів є заміна акторів на інших людей.
Цікаво Велика помилка сценаристів: курйозні кіноляпи в серіалі "Друзі", які ви точно не помітили
"Аквамен"
До прикладу, у фільмі "Аквамен" є сцена, де дитину після вибуху повністю змінюють на іншу дитину – з довшим волоссям і світлішим кольором шкіри.
Кадр з фільму "Аквамен" / Фото Buzz Feed
"Вовк з Волл-стріт"
У фільмі "Вовк з Волл-стріт" руки Лео миттєво змінюють положення. Ну добре, що хоч його напарниця – та сама людина.
Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт" / Фото Buzz Feed
"Володаря перснів"
Гімлі в цій сцені з "Володаря перснів" грає явно не Джон Ріс-Девіс.
Кадр з "Володаря перснів" / Фото Buzz Feed
"Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза"
Також у "Примарній загрозі" можна побачити штекер, що веде до сукні Падме, яка світиться. Оце так магія.
Кадр з фільму "Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза" / Фото Buzz Feed
"Друзі"
У серіалі "Друзі" є кілька моментів, коли цілком очевидно, що дублер – це не актор.
Кадр із серіалу "Друзі" / Фото Buzz Feed
"Ейфорія"
В епізоді п'єси "Ейфорія" було кілька сцен, коли ви могли бачити реакцію персонажів у залі, попри те, що вони також були на сцені в цей час.
Кадр з фільму "Ейфорія" / Фото Buzz Feed
"Пліткарка"
У "Пліткарці" є сцена, де масовку спіймали в одному взутому черевику.
Кадр із серіалу "Пліткарка" / Фото Buzz Feed
"Кішки"
І, нарешті, давайте закінчимо на одному з найганебніших... коли вони забули намалювати руку Джуді Денч у фільмі "Кішки".
Кадр з фільму "Кішки" / Фото Buzz Feed