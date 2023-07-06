Найпоширенішою помилкою сценаристів та монтажерів є заміна акторів на інших людей.

Цікаво Велика помилка сценаристів: курйозні кіноляпи в серіалі "Друзі", які ви точно не помітили

"Аквамен"

До прикладу, у фільмі "Аквамен" є сцена, де дитину після вибуху повністю змінюють на іншу дитину – з довшим волоссям і світлішим кольором шкіри.



Кадр з фільму "Аквамен" / Фото Buzz Feed

"Вовк з Волл-стріт"

У фільмі "Вовк з Волл-стріт" руки Лео миттєво змінюють положення. Ну добре, що хоч його напарниця – та сама людина.



Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт" / Фото Buzz Feed

"Володаря перснів"

Гімлі в цій сцені з "Володаря перснів" грає явно не Джон Ріс-Девіс.



Кадр з "Володаря перснів" / Фото Buzz Feed

"Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза"

Також у "Примарній загрозі" можна побачити штекер, що веде до сукні Падме, яка світиться. Оце так магія.



Кадр з фільму "Зоряні війни: Епізод 1 – Примарна загроза" / Фото Buzz Feed

"Друзі"

У серіалі "Друзі" є кілька моментів, коли цілком очевидно, що дублер – це не актор.



Кадр із серіалу "Друзі" / Фото Buzz Feed

"Ейфорія"

В епізоді п'єси "Ейфорія" було кілька сцен, коли ви могли бачити реакцію персонажів у залі, попри те, що вони також були на сцені в цей час.



Кадр з фільму "Ейфорія" / Фото Buzz Feed

"Пліткарка"

У "Пліткарці" є сцена, де масовку спіймали в одному взутому черевику.



Кадр із серіалу "Пліткарка" / Фото Buzz Feed

"Кішки"

І, нарешті, давайте закінчимо на одному з найганебніших... коли вони забули намалювати руку Джуді Денч у фільмі "Кішки".



Кадр з фільму "Кішки" / Фото Buzz Feed