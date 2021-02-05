Якби тварини з мультфільмів Disney були людьми: добірка цікавих ілюстрацій

Джерело:інстаграм Алекса Піка
Усі ми любимо мультфільми Disney. Більшість з нас передивлялися їх декілька разів та достеменно вивчили сюжети та героїв. Але, що б ви сказали, якби улюблених персонажів трішки видозмінили?
Художник Алекс Пік створив цікавий проєкт для шанувальників мультфільмів студії Disney. Він уявив, як виглядали б тварини з популярних мультиків, якби були людьми, і намалював низку ілюстрацій.
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Надзвичайно цікаво дивитися як котики, песики та інші тварини перевтілилися у людей, але зберегли власний імідж. Зовнішній вигляд та характер персонажів художник влучно зобразив у зачісках, одязі та аксесуарах. Пропонуємо переглянути найкращі ілюстрації з улюбленими героями.
Крім того, Алекс Пік вирішив перевтілити у тварин деяких людських персонажів. Ось що з цього вийшло.
Усі ілюстрації з інстаграму apicollodraws