Якби "Гра в кальмара" відбувалася в Україні: користувачі мережі пропонують свої варіанти ігор

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" від Netflix прогримів на увесь світ, зібравши мільйони шанувальників. Проте ігри, в які грали персонажі, для багатьох виявилися незнайомими та незрозумілими.

Тож користувачі мережі на інстаграм-сторінці Netflix Ukraine вирішили пофантазувати, у що грали б герої серіалу, якби його події відбувалися в Україні. У коментарях зібралися як абсолютно серйозні та реальні, так і смішні та власне українські варіанти.

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У відповідь на запитання від Netflix українці почали називати ігри, знайомі усім нам з дитинства, – хованки, подоляночка, козаки-розбійники, їстівне-неїстівне. Але деякі користувачі інстаграму увімкнули фантазію та запропонували дещо цікавіші розваги:

"З'їсти вареники, не замастивши пики";

"Викопай картоплю";

"Хто не скаче, той москаль";

"Плацкарт Бахмут-Львів. Хто відкриє вікно – того буде усунено";

"Стукалися б крашанками";

"Хто швидше з'їсть сало".

Ці варіанти і справді асоціювалися б лише з Україною, проте глядачі з інших країн, ймовірно, не зрозуміли б їх так само, як ми не зрозуміли деякі південнокорейські ігри.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара" "Гра в кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року.



У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничому випробуванні на виживання. Їм потрібно зіграти у шість дитячих ігор. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).



Серіал став найуспішнішим запуском Netflix за всю історію стрімінгового сервісу. За 27 днів після прем'єри його подивилися 111 мільйонів глядачів. "Гра в кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року.У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничому випробуванні на виживання. Їм потрібно зіграти у шість дитячих ігор. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).Серіал став найуспішнішим запуском Netflix за всю історію стрімінгового сервісу. За 27 днів після прем'єри його подивилися 111 мільйонів глядачів.

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