Якби герої Disney знялися у популярних фільмах та серіалах: добірка кіноафіш

Джерело:інстаграм Алекса Піка
Художник Алекс Пік уявив, що було б, якби у відомих фільмах замість голлівудських зірок та популярних акторів знялися персонажі з мультфільмів Disney. Він перемішав героїв наших улюблених фільмів, серіалів і мультиків, та отримав дуже несподівані поєднання.
Круелла де Вілль замінила Меріл Стріп у "Диявол носить Прада", Кевін Маккалістер залишився сам удома з далматинцями, а Покахонтас зіграла у "Мемуарах Гейші". Уявляючи нових персонажів у давно знайомих кінострічках, одразу ж починаєш вигадувати, як би змінився сюжет за таких обставин. Пропонуємо переглянути найцікавіші постери та подивитися на улюблені фільми під іншим кутом.
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