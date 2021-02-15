Якби герої Disney знялися у популярних фільмах та серіалах: добірка кіноафіш

Художник Алекс Пік уявив, що було б, якби у відомих фільмах замість голлівудських зірок та популярних акторів знялися персонажі з мультфільмів Disney. Він перемішав героїв наших улюблених фільмів, серіалів і мультиків, та отримав дуже несподівані поєднання.

Круелла де Вілль замінила Меріл Стріп у "Диявол носить Прада", Кевін Маккалістер залишився сам удома з далматинцями, а Покахонтас зіграла у "Мемуарах Гейші". Уявляючи нових персонажів у давно знайомих кінострічках, одразу ж починаєш вигадувати, як би змінився сюжет за таких обставин. Пропонуємо переглянути найцікавіші постери та подивитися на улюблені фільми під іншим кутом.

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"Містер і Місіс Сміт"

"Диявол носить Прада"

"Сам удома"

"Форест Гамп"

"Найвеличніший шоумен"

"Супер Майк"

"Сніданок у Тіффані"

"Титанік"

"Щоденники принцеси"

"Мемуари Гейші"

"Красуня"

"Ла Ла Ленд"

"Білявка в законі"

"Секс і місто"

"Щоденник пам'яті"

"Подружки нареченої"

"Третій зайвий"

"Королеви крику"

"Відьмак"

"Рівердейл"

"Зізнання шопоголіка"

"Брудні танці"

"Емілі в Парижі"

"Бурлеск"

"До зустрічі з тобою"

"Війна наречених"

"Баффі – переможниця вампірів"