Г'юї, Дьюї, Луї: як звали племінників Скруджа Макдака у різних країнах

Джерело:Mapologies
Перша серія мультсеріалу "Качині історії" вийшла на телеекрани майже 34 роки тому. Попри це, він не втрачає актуальності, і продовжує користуватися популярністю у дітей зі всього світу. Але не всі знають, що його героїв, зокрема племінників Скруджа Макдака, у різних країнах називають по-різному.
Автори блогу Mapologies створили карту, на якій наочно показали, як відрізняються імена каченят у різних регіонах світу. Ми впевнені, що деякі варіанти вас здивують і насмішать.
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В оригіналі племінників Скруджа звали Г'юї, Дьюї і Луї. Цими іменами їх називали не лише у США, а й у багатьох інших країнах, зокрема й в Україні. Крім того, у нас було ще 2 варіанти – Біллі, Віллі та Діллі та Крячик, Квачик і Кручик. А ось як ще називали каченят:
Інші варіанти імен можна переглянути на карті.
Як називали племінників Скруджа Макдака в різних країнах / Карта Mapologies