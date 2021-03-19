Г'юї, Дьюї, Луї: як звали племінників Скруджа Макдака у різних країнах

Перша серія мультсеріалу "Качині історії" вийшла на телеекрани майже 34 роки тому. Попри це, він не втрачає актуальності, і продовжує користуватися популярністю у дітей зі всього світу. Але не всі знають, що його героїв, зокрема племінників Скруджа Макдака, у різних країнах називають по-різному.

Автори блогу Mapologies створили карту, на якій наочно показали, як відрізняються імена каченят у різних регіонах світу. Ми впевнені, що деякі варіанти вас здивують і насмішать.

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В оригіналі племінників Скруджа звали Г'юї, Дьюї і Луї. Цими іменами їх називали не лише у США, а й у багатьох інших країнах, зокрема й в Україні. Крім того, у нас було ще 2 варіанти – Біллі, Віллі та Діллі та Крячик, Квачик і Кручик. А ось як ще називали каченят:

Німеччина – Тік, Трік і Трак;

Франція – Рірі, Фіфі та Лулу;

Іспанія та Португалія – Угуньйо, Зезіньйо, Луісіньйо або Хуаніто, Хоргіто, Хайміто;

Італія – Кві, Кво, Ква;

Угорщина – Тікі, Нікі та Вікі;

Польща – Хизьо, Дизьо, Зизьо;

Норвегія – Оле, Доле і Доффен;

Фінляндія – Тупу, Хупу, Лупу;

Ісландія – Ріп, Рап і Руп;

Туреччина – Джін, Джан, Джем;

Сирія та Ірак – Каркур, Вафарфур і Вазарзур.

Інші варіанти імен можна переглянути на карті.



Як називали племінників Скруджа Макдака в різних країнах / Карта Mapologies