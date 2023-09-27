Блогер вирушив в округ, аби зрозуміти, як люди живуть там у бідності, з високим рівнем безробіття і цінами на харчі, що стрімко зростають.

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Чоловік зізнався, що йому здалося, що він перебуває в районі, де людину можуть застрелити, якщо вона з'явиться не біля тих дверей. Ролик набрав 1,8 мільйона переглядів за 3 тижні.

Незабаром після зустрічі з першим співрозмовником, Лендоном, який вийшов зі свого будинку з гвинтівкою, йому повідомили, що вони перебувають "у самому центрі чортового ніде".

Зверніть увагу! В окрузі майже третина населення перебуває за межею бідності, а більш ніж половина домогосподарств залежать від державних програм допомоги.

Як люди живуть у найбіднішому окрузі США: дивіться відео

Лендон розповів Томмі, що мінімальна зарплата в окрузі становить 7,25 долара, але він заробляє 14 доларів у Walmart, де планує залишитися до повернення в коледж.

Що місцеві кажуть про свій округ

Чоловік зазначив, що в цьому окрузі всі добре знають, що вони бідні. Попри це місцеві жителі люблять свій "красивий і спокійний" куточок, в якому "люди хочуть жити на пенсії".

Місцеві жителі зберігають бадьорість духу й оптимізм, попри своє скрутне фінансове становище, і кажуть, що в окрузі Мак-Крірі є можливості, але тільки для тих, хто "самодостатній". Один із життєрадісних жителів, Логан, каже, що бути багатим – це просто мати те життя, яке ти хочеш, і стверджує, що життя в цьому місті прекрасне.

Я маю на увазі, що тут немає нічого особливого. Ти можеш робити все, що хочеш. Очевидно, що це район із високим рівнем бідності, але це красиве і спокійне місце. Я відчуваю, що люди хочуть тут жити на пенсію,

– розповів він.

Тим часом у США загадкова компанія скуповує землі в північному окрузі Каліфорнії. Вона має намір побудувати в штаті абсолютно нове місто. Цікаво, що фінансують проєкт мільярдери Кремнієвої долини – від Марка Андреессена до Лорен Пауелл Джобс.