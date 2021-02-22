Як влаштований гральний бізнес у Канаді: історія та законодавство

Попри те, що Канаду не відносять до світових столиць азарту, гральний бізнес там процвітає. Канадська влада дуже гнучко підходить до регулювання цієї індустрії, а тому гемблінг у країні набуває все більшої популярності.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про те, як азартні ігри з'явилися в Канаді, та як гральний бізнес влаштований там сьогодні.

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Історія розвитку азартних ігор в Канаді

Корінні мешканці грали в різноманітні азартні ігри ще до того, як британські першовідкривачі прийшли на територію Канади. Проте, осівши тут, вони заборонили ці розваги. Закони дещо пом'якшили вже через кілька сотень років.

У 1900 році дозволили грати у бінго у благодійних цілях. З 1970-го року поступово почали впроваджувати й інші види ігор. У 1974 році провели першу лотерею для фінансування Олімпійських ігор в Монреалі. А 1989 у Вінніпезі відкрили перше комерційне казино.

Провінціям дозволили організовувати офлайн і онлайн-лотереї та казино.

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Азартні ігри в режимі онлайн були заборонені ще до 2009 року. У 2010 році провінція Британська Колумбія відкрила офіційне інтернет-казино, а у Квебеці з'явився покер-рум в інтернеті. У наступні роки ще кілька штатів відкрили власні онлайн-казино чи комерційні лотереї в інтернеті. Але у Канаді досі залишаються провінції, в яких ці розваги заборонені.

Законодавство



Канадські закони про азартні ігри / Ілюстрація Ejwagner-crimehistorian

За прикладом США, у кожній з канадських провінцій закони, що стосуються азартних ігор, можуть значно відрізнятися. Також у кожній з них діє власна гральна комісія, яка й займається регулюванням азартних розваг.

У різних провінціях відрізняються мінімальний вік гемблерів та дозволені види азартних ігор. Так, у більшості канадських штатів дозволено грати в казино з 19 років, але у провінціях Альберта, Манітоба та Квебек віковий ценз знизили до 18 років.

Також залежно від законодавства, у штатах дозволяється або забороняється робота офлайн та онлайн-казино, лотерей, тоталізаторів. Лотереї легально працюють у більшості провінцій. А ось на ставки та казино у багатьох із них діють обмеження.

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Згідно з канадськими законами, виграші гравців не оподатковуються, якщо вони не є формою заробітку. Це визначають за 3-ма факторами: навички професійного гравця, регулярність виплат та очікування наступних виплат. Тобто, якщо ви не граєте в казино професійно, а лише час від часу – ви можете отримувати свої виграші у повному обсязі без відрахувань до бюджету.

Розваги у канадських казино – це чудовий досвід для багатьох гемблерів. Але поки ви ще не вирушили у подорож, пропонуємо вам зіграти в