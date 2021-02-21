Як виглядали б тварини, якби очі у них були спереду: кумедні фото

21 лютого 2021 , 16:34
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Джерело:

24 канал

Як би виглядали тварини, якби їх очі розташовувалися не з боків голови, а знаходилися б, як у людей, в передній частині обличчя? Хоча це питання не є важливим і животрепетним, але напевно хоча б раз виникало в голові.

Користувач сайту Reddit не став довго роздумувати і у фотошопі зобразив, як могли б виглядали деякі тварини. Так у мережі з'явилася картинка із зображенням голуба з трохи своєрідною зовнішністю, а точніше з розташованими спереду очима.

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Вийшло вельми кумедно.

Згодом інші користувачі мережі теж почали застосовувати свої навички Photoshop – вони почали робити та публікувати аналогічні фото інших тварин. Результат вийшов не тільки смішним, але і несподіваним. У той час як деякі тварини виглядають цілком симпатично з фронтальними очима, інші схожі на персонажів мультфільмів.

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