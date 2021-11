Як весело провести час в Києві: список найкращих вечірок та концертів у листопаді

Здається, нудні осінні вихідні лише у тих, хто лінується знайти місце, де можна повеселитися. Тим більше у листопаді в Києві пройде чимало яскравих подій.

Розваги 24 зібрали найцікавіші заходи місяця, щоб цей листопад у Києві надовго вам запам'ятався. Та варто врахувати: через карантинні обмеження події будуть відкриті тільки для тих, хто має сертифікати вакцинації або ж негативні ПЛР-тести.

Варто знати Як обрати зручну та безпечну ігрову платформу: особливості сучасного онлайн-казино

"Кабаре" від Freedom Jazz

: 4, 11, 18, 26 листопадаCaribbean Club, вулиця С. Петлюри, 4490 – 1490 гривень

Ох, "Кабаре" – розкішне свято для всіх, якщо його влаштовують неповторні джазетки. Нова програма чарівних Freedom Jazz girls band складається з найкращих номерів гурту за всю її історію. Але це не просто збірка best of the best. Це нова постановка у феєричній режисурі Олени Коляденко. Тож хай буде всім нам джаз!

Анонс шоу від Freedom Jazz: дивіться відео

Tale Of Us

6 листопадаM82, вулиця Межигірська, 82від 1300 гривень

Один із найкращих електронних дуетів у світі, засновники лейблу та культових вечірок Afterlife з постійною пропискою на Ібіці та в Берліні. Як кажуть самі музиканти, Tale Of Us – це "казка про нас". І назва проєкту відкриває суть музичної концепції Маттео та Карміне – кожна їхня композиція розповідає нову казку, досліджуючи тонкощі людських почуттів та емоцій.

Незабаром пристрасні італійці влаштують українцям одну з найкращих техно-вечірок у світі – на вас чекає ексклюзивна програма з треків, які скоро стануть світовими хітами.

Фрагмент виступу Tale Of Us: дивіться відео

Мультимедійна опера Salome tech

9 листопадавулиця Бульварно-Кудрявська 2

Вперше в Україні представлять Саломею ХХI століття. Salome tech – саме таку назву має мультимедійне творіння, яке презентують 9 листопада за підтримки Українського культурного фонду. Це вистава, в якій майстерно схрестили класичний оперний вокал, електронні ритми, відеомеппінг в холодній металевій естетиці хай-тек та видовищне світлове шоу.

Презентація Salome tech відбуватиметься водночас онлайн і наживо.



Salome tech / Фото Пресслужба

ALLOISE

18 листопадаPepper’s Club, вулиця Московська, 8, корпус 7від 250 гривень

ALLOISE ніколи не належала до мейнстріму і не гналася за масовою славою. Однак її пісні ні з чим не переплутаєш через незвичайно-магнетичний голос та якість музики. В розпал листопада ALLOISE, яка рідко дає концерти, ексклюзивно виступить із абсолютно новою програмою у камерній атмосфері. Але не переживайте: старі улюблені хіти вона теж заспіває.



ALLOISE виступить у Києві / Фото Пресслужба

Цікаво У сучасному форматі: в Україні вперше поставлять оперу Штрауса "Саломея"

Mad Heads

19 листопадаDocker pub, вул. Богатирська, 25275 – 450 гривень

Ну кого з нас хоча б раз у житті у складній ситуації не рятувала ця легендарна "Надія Є"? Завжди позитивні та колоритно-українські Mad Heads дають відривний концерт – те, що потрібно, щоб розвіятись у прохолодному листопаді.

Mad Heads – "Надія Є": дивіться ностальгійне відео

Гражданин Топинамбур

20 листопадаDocker pub, вулиця Богатирська, 25175 – 270 гривень

Унікальна українська група, яка зберігає свою первинну андеграундну автентичність. Їхній ліричний герой – середній громадянин пострадянського світу. А свою творчість хлопці визначають як "Театр Жорстокої Естради", який зустрічають оваціями різні фестивалі.



Гражданин Топинамбур / Фото Пресслужба

Closer: High Clolity

21 листопадаCloser, вулиця Нижньоюрківська, 31від 445 гривень

Зараз відривні вечірки Closer стали не такими частими, як раніше, зате їхня якість підвищилася. Тож на Closer: High Clolity на вас чекають More TBA, Christian AB & Quest (IT), Borys & Noizar, Ponura, Sasha Zlykh & Trippsy, Hamish & Toby (UK) та Sansibar live (FI).

Alchemist Live: TOLO4NYI

25 листопадаAlchemist Bar, вулиця Шота Руставелі, 12від 490 гривень

TOLO4NYI – це Женя Толочний, який добре відомий широкій публіці завдяки "Голосу країни" та заміні Кузьми у групі "Скрябін". Тепер він має власний сольний проєкт та презентує наприкінці листопада вже третій альбом. "Де ви є" – українська лірика у поєднанні із соулом та танцювальним фанком.



TOLO4NYI дасть концерт у Києві / Фото Пресслужба