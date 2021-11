Как весело провести время в Киеве: список лучших вечеринок и концертов в ноябре

Кажется, скучные осенние выходные только у тех, кто ленится найти место, где можно повеселиться. Тем более, в ноябре в Киеве пройдет немало ярких событий.

Развлечения 24 собрали интересные мероприятия месяца, чтобы этот ноябрь в Киеве надолго вам запомнился. Но стоит учесть: из-за карантинных ограничений события будут открыты только для тех, кто имеет сертификаты вакцинации или негативные ПЦР-тесты.

"Кабаре" Freedom Jazz

: 4, 11, 18, 26 ноябряCaribbean Club, улица С. Петлюры, 4490 – 1490 гривен

Ох, "Кабаре" – роскошный праздник для всех, если его устраивают неповторимые джазетки. Новая программа очаровательных Freedom Jazz girls band состоит из лучших номеров группы за всю ее историю. Но это не просто сборник best of the best. Это новая постановка в феерической режиссуре Елены Коляденко. Пусть будет всем нам джаз!

Анонс шоу от Freedom Jazz: смотрите видео

Tale Of Us

6 ноябряM82, улица Межигорская, 82от 1300 гривен

Один из лучших электронных дуэтов в мире, основатели лейбла и культовых вечеринок Afterlife с постоянной пропиской на Ибице и Берлине. Как говорят сами музыканты, Tale Of Us – это "сказка о нас". И название проекта открывает суть музыкальной концепции Маттео и Кармине – каждая их композиция повествует о новой сказке, исследуя тонкости человеческих чувств и эмоций.

Вскоре страстные итальянцы устроят украинцам одну из лучших техно-вечеринок в мире – вас ждет эксклюзивная программа по трекам, которые скоро станут мировыми хитами.

Фрагмент выступления Tale Of Us: смотрите видео

Мультимедийная опера Salome tech

9 ноябряулица Бульварно-Кудрявская 2

Впервые в Украине представят Соломею ХХI века. Salome tech – именно такое название носит мультимедийное творение, которое презентуют 9 ноября при поддержке Украинского культурного фонда. Это спектакль, в котором мастерски скрестили классический оперный вокал, электронные ритмы, видеомэппинг в холодной металлической эстетике хай-тек и зрелищное световое шоу.

Презентация Salome tech будет проходить одновременно онлайн и вживую.



Salome tech / Фото Пресс-служба

ALLOISE

18 ноябряPepper's Club, улица Московская, 8, корпус 7от 250 гривен

ALLOISE никогда не принадлежала к мейнстриму и не гналась за массовой славой. Однако ее песни ни с чем не перепутаешь из-за необычно-магнетичного голоса и качества музыки. В разгар ноября ALLOISE, редко дающая концерты, эксклюзивно выступит с совершенно новой программой в камерной атмосфере. Но не переживайте: старые любимые хиты она тоже споет.



ALLOISE выступит в Киеве / Фото Пресс-служба

Интересно В современном формате: в Украину впервые поставят оперу Штрауса "Саломея"

Mad Heads

19 ноябряDocker pub, ул. Богатырская, 25275 – 450 гривен

Ну кого из нас хотя бы раз в жизни в сложной ситуации не спасала эта легендарная "Надежда Есть"? Всегда положительные и колоритно-украинские Mad Heads дают отрывной концерт – то, что нужно, чтобы развеяться в прохладном ноябре.

Mad Heads – "Надежда Есть": смотрите ностальгическое видео

Гражданин Топинамбур

20 ноябряDocker pub, улица Богатырская, 25175 – 270 гривен

Уникальная украинская группа, сохраняющая свою первичную андеграундную подлинность. Их лирический герой – средний гражданин постсоветского мира. А свое творчество ребята определяют как "Театр Жестокой Эстрады", который встречают овациями разные фестивали.



Гражданин Топинамбур / Фото Пресс-служба

Closer: High Clolity

21 ноябряCloser, улица Нижнеюрковская, 31от 445 гривен

Сейчас отрывные вечеринки Closer стали не столь частыми, как раньше, зато их качество повысилось. Так что Closer: High Clolity вас ждут More TBA, Christian AB & Quest (IT), Borys & Noizar, Ponura, Sasha Zlykh & Trippsy, Hamish & Toby (UK) и Sansibar live (FI).

Alchemist Live: TOLO4NYI

25 ноябряAlchemist Bar, улица Шота Руставели, 12от 490 гривен

TOLO4NYI – это Женя Толочный, который хорошо известен широкой публике благодаря "Голосу страны" и замене Кузьмы в группе "Скрябин". Теперь у него есть собственный сольный проект и презентует в конце ноября уже третий альбом. "Где вы есть" – украинская лирика в сочетании с соулом и танцевальным фанком.



TOLO4NYI даст концерт в Киеве / Фото Пресс-служба