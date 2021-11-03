Salome tech – нове звучання класичної "Саломеї"

Це нова сценічна постановка, в якій глядачі зможуть дізнатися, чому біблійна принцеса Саломея стала одним із найяскравіших жіночих образів у світовій культурі. Допоможе цьому ефект повного занурення у дійство, створений за допомогою поєднання класичного оперного вокалу, електронної музики, відеомеппінгу та світлового шоу.

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Salome tech стала першою постановкою опери "Саломея" в нашій історії, хоча українка Соломія Крушельницька була однією з перших виконавиць головної партії, але, на жаль, не на вітчизняній сцені. Дебютна прем'єра "Саломеї" відбулася в Дрездені у 1905 році, але імперська Росія до 1917 забороняла її через ідеологію. Та ж тенденція збереглася і за часів Радянського Союзу.

Нарешті опера дісталася до України, і саме тут набуде нестандартного сучасного звучання. Вперше у музичній історії класичні вокалісти виконають її наживо під оригінальну музику в електронному реміксі.





Опера "Саломея" набуде нового звучання / Фото організаторів проєкту

Для команди авторів цей проєкт є символом культурної свободи та розвинутості України, яка прагне реалізувати свій потенціал у спільному просторі європейської культури.

У постановці творча група проєкту має намір показати наслідки, які може спричинити базова підміна екзистенціальних понять та духовних цінностей у суспільстві. П'єса Оскара Вайлда немає позитивних героїв, а тому не може мати й щасливого фіналу. Попри новий формат, вона залишається трагічною ілюстрацією того, що відбувається, коли віру міняють на гординю, любов на пристрасть, а гідність на вартість.

Як і де подивитися оперу





Оперу можна переглянути офлайн та онлайн / Афіша Salome tech

Безкоштовний допрем'єрний показ Salome tech розпочнеться 9 листопада о 19:30 в концертній залі Дитячої школи мистецтв №2 імені Вериківського (Київ, вулиця Бульварно-кудрявська, 2).

Кількість місць обмежена, тож охочим долучитися необхідно попередньо зареєструватися – заповнити електронну форму, а також мати зелений COVID-паспорт, ПЛР-тест на COVID-19 чи експрес-тест на антиген, зроблені не пізніше, ніж за 72 години до події.

Зважаючи на ситуацію в Україні та світі, глядачі зможуть переглянути оперу не лише фізично, а й в онлайн-режимі. Трансляція відбуватиметься за посиланням.