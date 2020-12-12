Автори цих книжок знайомлять нас із захопливим світом, що вирує за лаштунками онлайн-життя спеціалістів в IT-компаніях, розробників відеоігор, творців штучного інтелекту, блогерів чи пересічних людей.

Розваги 24 пропонують добірку книг про життя у мережі та поза нею, вартих вашої уваги.

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"Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті", Луї Стовел

(К.: Книголав, 2020)



Книга "Життя онлайн…" / Фото Yakaboo

У цій книжці – все про те, як почуватися захищеними в інтернеті: низка практичних порад зі створення сторінок у соціальних мережах, правила поведінки з інформацією, приватними даними, взаємодії з користувачами й дотримання авторського права. Крім того, тут можна знайти корисні підказки щодо секстингу, кібербулінгу та інтернет-шахрайство. Прочитавши книжку, ви навчитеся правильно реагувати на "тролів", підбирати надійний пароль та безпечно знаходити друзів у мережі.

Розуміючи, як працює інтернет та як його можна використовувати, щоб нашкодити іншим, ми зрозуміємо, як захистити свої дані в мережі, а головне дізнаємося до кого можна звернутись по допомогу, якщо раптом втрапити в халепу. Книжка стане в пригоді дітям, які активно починають користуватися інтернетом, а також їхнім батькам, котрі хочуть знати, як правильно пояснити дитині правила поведінки в мережі.

"Голограма для короля", Дейв Еґґерс

(Х.: Фабула, 2020)



Книга "Голограма для короля" / Фото KyivDaily

Цей роман був екранізований відомим європейським режисером Томом Тиквером, а головну роль у фільмі виконав Том Генкс. Що ж до автора цього "спекотного" тексту, то він буквально увірвався в перші лави сучасних американських письменників. І не дивно, що Дейва Еґґерса називають спадкоємцем Селінджера, а кожен його роман стає справжньою подією як для літератури, так і для читача.

За сюжетом, головний герой і його команда чекають на призначену зустріч із королем саудитів, щоб продемонструвати йому передову голографічну технологію та укласти вигідний контракт. Алан терплячий і в очікуванні намагається осягнути світ, у якому живе і який різко змінився за останні десятиліття. Тут ніщо більше не має значення – лише вигода і дешевизна. Тут більше не важливі дружба, доброта, гідність – тільки комфорт. Але на кону майбутнє нашого героя, тож якщо його робота справить враження на Абдаллу, той може укласти контракт з "Реліант" на ІТ для всього міста. Тоді комісійні Алана – шестизначне число, навіть не з одиницею попереду, – залагодять усі його муки. Загалом це точний зріз американського життя, майстерне поєднання сюрреалістичних пригод, комедії абсурду і точних спостережень.

"Суперінтелект. Стратегії і небезпеки розвитку розумних машин", Нік Бостром

(К.: Наш Формат, 2020)



Книга "Суперінтелект…" / Фото Наш Формат

Автор цієї книжки нагадує, що штучний інтелект (ШІ) може як спростити життя людства та зробити його кращим, так і стати загрозою для нашого виду. Щоб останнього не відбулося, варто створити суперінтелект, що розділятиме наші цінності. У цій справі всі козирі в руках людини: це ж вона створить машину, а не навпаки. Як використати цю перевагу правильно й уникнути можливих загроз, розповідає автор цієї книжки. До його думок дослухаються світила нашого часу, у тому числі й Ілон Маск, який вважає цю книжку вартою прочитання.

Науковець у галузі комп’ютерної техніки Дональд Кнут зазначив, що "ШІ зараз може майже все, що вимагає думання, але не може майже нічого, що люди і тварини роблять не замислюючись – досягнути цього виявилося набагато важче!». Дати комп’ютеру загальні знання про світ і навчити розуміти мовлення – теж виявилося нелегко. Часто тепер ознакою справжньої "інтелектуальності" ШІ вважають саме здатність розуміти мову на рівні з людиною – реалізація цієї функції вважається найскладнішим завданням у створенні по-людськи розумних машин,

– зауважує автор, пишучи про обмежені можливості штучного інтелекту.

"Кров, піт і пікселі. По той бік створення відеоігор", Джейсон Шраєр

(К.: BookChef, 2020)



Книга "Кров, піт і пікселі…" / Фото ОМ books

У цій книжці автор знайомить нас зі світом, що вирує за лаштунками розробки відеоігор. Вивчення художніх проблем, технічних можливостей, вимог ринку показує, що доведення будь-якої гри до логічного завершення вартує фантастичних зусиль. Тож розробка – це набагато більше ніж те, що ми всі звикли спостерігати в процесі гри. За пікселями на екрані монітора стоїть креативна і технічна логістика, і вона складніша за самі ігри.

Узявши деякі з останніх найпопулярніших ігор, автор занурює нас у кухню процесу розробки, де постають завдання вкластися у неможливий графік, подолати незліченні технічні кошмари або ж взагалі створити абсолютно новий віртуальний всесвіт з нуля.

"Принцеса-блоґерка", Олег Чаклун

(К.: Наш Формат, 2020)



Книга "Принцеса-блоґерка" / Фото Наш Формат

У цій книжці є все, що так полюбляють сучасні діти: принцеси, власний блог, слем, Діснейленд, пранки, квести, ігри тощо. А отже, вона має всі шанси привернути до читання навіть тих дітей, чия увага повністю віддана ґаджетам. Водночас ця книжка показує, яким потрібним для дитини є повноцінне життя "офлайн" – живе спілкування з ровесниками, братами-сестрами, батьками...

За сюжетом головна героїня цієї історії – принцеса. Вона дочка короля й королеви, мешкає в замку і веде світське життя. А ще вона блогерка, яка не лише задумує різноманітні пустощі й капості та втілює їх в життя, а й розповідає про це всім у своєму блозі. Як поцупити пиріжки з королівської кухні, доки вони ще гарячі, а отже, найсмачніші? Як перехитрити лакея, обвести довкола пальця замкову сторожу, ба навіть подружитися зі страшним тролем і перетворити його на помічника в скоєнні пустощів? Усе це й багато інших різноманітних лайфхаків – у цій неймовірно веселій книжці.