Авторы этих книг знакомят нас с увлекательным миром, бурлит за кулисами онлайн-жизни специалистов в IT-компаниях, разработчиков видеоигр, создателей искусственного интеллекта, блогеров или даже обычных людей.

Развлечения 24 предлагают подборку книг о жизни в сети и вне ее, стоящих вашего внимания.

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"Жизнь онлайн. Как уберечься от кибербуллинга, вирусов и других неприятностей в интернете", Луи Стовел

(К.: Книголав, 2020)



Книга "Жизнь онлайн…" / Фото Yakaboo

В этой книге – все о том, как чувствовать себя защищенным в интернете: ряд практических советов по созданию страниц в социальных сетях, правила поведения с информацией, частными данными, взаимодействия с пользователями и соблюдение авторского права. Кроме того, здесь можно найти полезные советы по секстинг, кибербуллинг и интернет-мошенничество. Прочитав книгу, вы научитесь правильно реагировать на "троллей", подбирать надежный пароль и безопасно находить друзей в сети.

Разобравшись, как работает интернет и как его можно использовать, чтобы навредить другим, мы поймем, как защитить свои данные в сети, а главное узнаем к кому можно обратиться за помощью, если вдруг попасть в неприятную ситуацию. Книга пригодится детям, которые активно начинают пользоваться интернетом, а также их родителям, которые хотят знать, как правильно объяснить ребенку правила поведения в сети.

"Голограмма для короля", Дэйв Еггерс

(Х.: Фабула, 2020)



Книга "Голограмма для короля" / Фото KyivDaily

Этот роман был экранизирован известным европейским режиссером Томом Тыквером, а главную роль в фильме исполнил Том Хэнкс. Что касается автора этого "жаркого" текста, он буквально ворвался в первые ряды современных американских писателей. И неудивительно, что Дэйва Еггерса называют наследником Сэлинджера, а каждый его роман воспринимается как настоящее событие для литературы и читателей.

По сюжету, главный герой и его команда находятся в ожидании назначенной встречи с королем саудитов, чтобы продемонстрировать ему передовую голографическую технологию и заключить выгодный контракт. Алан терпеливый и, пока ждет, пытается понять мир, где он живет и который резко изменился за последние десятилетия. Здесь ничто больше не имеет значения – только выгода и дешевизна. Здесь больше не важны дружба, доброта, достоинство – только комфорт. Но на кону будущее нашего героя, и если его работа произведет впечатление на Абдаллу, тот может заключить контракт с "Релиант" на ІТ для всего города. Тогда комиссионные Алана – шестизначное число, даже не с единицей впереди, – уладят все его терзания. В целом это точный срез американской жизни, мастерское сочетание сюрреалистических приключений, комедии абсурда и точных наблюдений.

"Суперинтеллект. Стратегии и опасности развития разумных машин", Ник Бостром

(К.: Наш Формат, 2020)



Книга "Суперинтеллект…" / Фото Наш Формат

Автор этой книги напоминает, что искусственный интеллект (ИИ) может, как упростить жизнь человечества и сделать его лучше, так и стать угрозой для нашего вида. Чтобы последнего не произошло, следует создать суперинтеллект, который будет разделять наши ценности. В этом деле все козыри в руках человека: это он создаст машину, а не наоборот. Как использовать это преимущество правильно и избежать возможных угроз, рассказывает автор этой книги. К его мыслям прислушиваются светила нашего времени, в том числе и Илон Маск, который считает эту книгу стоящей прочтения.

Ученый в области компьютерной техники Дональд Кнут отметил, что "искусственный интеллект сейчас может почти все, что требует мышления, но не может почти ничего, что люди и животные делают не задумываясь – достичь этого оказалось гораздо труднее". Дать компьютеру общие знания о мире и научить понимать речь – тоже оказалось нелегко. Часто теперь признаком настоящей "интеллектуальности" ИИ считают именно способность понимать язык наравне с человеком – реализация этой функции считается сложной задачей в создании по-человечески разумных машин,

– отмечает автор, описывая ограниченные возможности искусственного интеллекта.

"Кровь, пот и пиксели. По ту сторону создания видеоигр", Джейсон Шрайер

(К.: BookChef, 2020)



Книга "Кровь, пот и пиксели…" / Фото ОМ books

В этой книге автор знакомит нас с миром, что бурлит за кулисами разработки видеоигр. Изучение художественных проблем, технических возможностей, требований рынка показывает, что доведение любой игры до логического завершения стоит фантастических усилий. Поэтому разработка – это гораздо больше, чем то, что мы все привыкли наблюдать в процессе игры. За пикселями на экране монитора стоит креативная и техническая логистика, и она сложнее самой игры.

Взяв некоторые из последних самых популярных игр, автор погружает нас в кухню процесса разработки, где возникают задачи уложиться в невозможный график, преодолеть бесчисленные технические кошмары или же создать совершенно новую виртуальную вселенную с нуля.

"Принцесса-блогерка", Олег Чаклун

(К.: Наш Формат, 2020)



Книга "Принцесса-блогерка" / Фото Наш Формат

В этой книге есть все, что так любят современные дети: принцессы, собственный блог, слэм, Диснейленд, пранки, квесты, игры и тому подобное. А значит, она имеет все шансы привлечь к чтению даже тех детей, чье внимание полностью отдано гаджетам. В то же время эта книга показывает, какой необходимой для ребенка является полноценная жизнь "офлайн" – живое общение со сверстниками, братьями-сестрами, родителями...

По сюжету, главная героиня этой истории – принцесса. Она дочь короля и королевы, живет в замке и ведет светскую жизнь. А еще она блогерка, которая не только планирует различные шалости и воплощает их в жизнь, но и рассказывает об этом всем в своем блоге. Как украсть пирожки с королевской кухни, пока они еще горячие, а значит, самые вкусные? Как перехитрить лакея, обвести вокруг пальца стражу, подружиться со страшным троллем и сделать его своим помощником в совершении шалостей? Все это и много других лайфхаков – в этой невероятно веселой книге.