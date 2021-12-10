Як це їсти: 17 безглуздих страв, в існування яких складно повірити
Джерело:Reddit
Мистецтво кулінарії прекрасне тим, що може удосконалюватися та змінюватися. Практично до будь-якої страви можна додати неочікуваний інгредієнт, і отримати щось цікаве та неповторне.
Але іноді ці експерименти закінчуються погано і не дають бажаного результату. Дивні поєднання, огидний вигляд та незрозуміла подача страви викликають не апетит, а тільки одне питання – як можна було таке вигадати?
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"М'ясний рулет і морквяний пиріг в одному"
Фото Reddit / MarshmallowGunner
"Солодка бразильська піца з'єднана зі звичайною піцою"
Фото Reddit / Electronic-Let-2019
"Якщо ви замовляєте бургер і вам приносять ось це, ви можете легально пообідати і не заплатити"
Фото Reddit / chocolate_spaghetti
"Якось я приготував морквяні хот-доги і відсоток людей, які ненавидять мене кожною клітиночкою, різко збільшився"
Фото Reddit / Crottison
"Сподіваюся, що тому, хто це зробив, буде несолодко"
Фото Reddit / peepeepoopaccount
"Пішли на вечерю до свекрухи, і ось курка, яку там подали"
Фото Reddit / traeflip360
"Ковбаса з хлібом"
Фото Reddit / Ninelpienel
"Горілка з копченим лососем"
Фото Reddit / BillOakley
"Це НЕ бутерброд"
Фото Reddit / cubansbottomdollar
"Я надаю перевагу сендвічам без кісток"
Фото Reddit / Sketch_Crush
"Морозиво зі смаком ковбаси"
Фото Reddit / CptMachiavelli
"Я приготував піцу, в якій кожен інгредієнт – це жувальна гумка"
Фото Reddit / omniwrench-
"Covid-суп"
Фото Reddit / GordonWolfwood
"Я більше не голодний, дякую"
Фото Reddit / Ali1258H
"Як креативно"
Фото Reddit / Electronicshad0w