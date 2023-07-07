24 Канал склав добірку ідей, як провести вечір п'ятниці, якщо ви збираєтеся залишитися вдома.

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Затишна вечірка з друзями

У час війни настрою на гучні гуляння якось немає. Однак психологи не радять закриватися в собі та проживати всі ці негативні емоції наодинці. Затишні зустрічі з друзями, щирі розмови та, можливо, домашні коктейлі – саме те, що треба, щоб перезавантажитися.

До речі для того, щоб було весело, зовсім не обов'язково вживати алкоголь. А от веселі соломинки, різнокольорові стаканчики та нарізки закусок – будуть дуже доречними.

Цікава подача коктейлів, яку легко повторити / Фото Pinterest

До речі можна влаштувати такий вечір суто жіночою, або чоловічою компанією. Масочки для обличчя, попкорн та "Бріджертони" або ж настільний покер, снеки та розмови – обирайте, що вам до смаку.



Домашній СПА-вечір для дівчат / Фото Pinterest

Побачення із собою

Якщо ви хочете побути наодинці, можна влаштувати дещо незвичну вечірку. У цій вечірці може брати участь тільки одна людина – ви. Створіть атмосферу, яка панує на заходах такого типу: запаліть свічки, увімкніть музику, замовте їжу додому. Побудьте на одинці із собою та своїми думками. Робіть все, що приносить вам задоволення.



Можна набрати ванну з величезною пінкою / Фото Pinterest

Нова страва – нові враження

У першу секунду вам здасться, що більш безглузду пропозицію для п'ятничного вечора уявити просто неможливо, але чому б не спробувати? Ми радимо вам приготувати те, про що ви давно мріяли, читаючи кулінарну книгу. Або ж згадайте країну, яку давно мріяли відвідати, і приготуйте її національну страву.



Спробуйте приготувати щось незвичне / Фото Pinterest

Час для творчості

Завжди хотіли навчитися малювати текстурні картини або грати на гітарі? Сьогодні саме час спробувати щось нове. Спокійна музика, захід сонця, ви та творчість. Ідеальний симбіоз для вечора п'ятниці.



Малювання картин на заході сонця / Фото Pinterest

Спорт не з понеділка, а з п'ятниці

Так, звучить не надто привабливо, але влітку ви скажете собі спасибі. На YouTube знайдіть тренування з Трейсі Андерсон або Сінді Кроуфорд. Якщо у вас зовсім немає бажання робити всі ці скручування і присідання, тоді просто увімкніть динамічну музику і відірвіться на повну під час вечірньої пробіжки.



Можна влаштувати вечірню пробіжку / Фото Pinterest

Яке б заняття ви не обрали, наша головна мета: відпочити, набратися сил, щоб з нового тижня ще більше працювати та ще більше допомагати нашим захисникам наближати перемогу України. Пам'ятайте: лише здорові ментально люди зможуть допомогти іншим та будуть у ресурсі, щоб відбудувати країну.