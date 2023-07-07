Якщо ви ще не склали плани на ці вихідні, 24 Канал підготували для вас список заходів, які неодмінно потрібно відвідати.

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Міжнародний етнофестиваль "Країна Мрій"

З 7 по 9 липня в Артпросторі UYAVA на ВДНГ, що у Києві, на купальські свята відбудеться Міжнародний етнофестиваль Олега Скрипки. Він має назву "Країна Мрій" і об'єднує сучасну та давню мелодії, ремесла та звичаї.

Календар виступів:

7 липня – PATSYKI Z FRANEKA, Heavenphetamine (Японія)

8 липня – ХРИСТИНА СОЛОВІЙ, CH.SH BAND (Чумацький шлях)

9 липня – Олег Скрипка та НАОНІ, ГУРТ ВВ.

Де: Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Вартість квитка: від 200 гривень.

Благодійний фестиваль "Стадіон культури"

8 та 9 липня на "Стадіоні Культури", що розташований на території Льодового стадіону, відбудеться музичний фестиваль. Команда анонсувала майстер-класи, музичну програму та лекції.

8 липня виступить гурт TVORCHI, який нещодавно гідно представляли Україну на Євробаченні

9 липня на гостей чекає виступ найперспективнішого рок-гурту України "Циферблат".

У програмі фестивалю також:

виставка артоб'єктів від благодійного фонду Weapon Transformation, який виготовляє зі снарядів мистецькі твори;

плетіння маскувальних сіток із БФ "Українське майбутнє";

куточок книгарні "Сковорода";

навкололітературна гра від подкасту "ПереФарбований лис";

майстер-класи з петриківського розпису, колажування, малювання в різних жанрах, виготовлення ляльок-мотанок;

лекції про українську культуру, домедичну допомогу, ведення бізнесу, виховання дитини.

Де: Київ, станція метро Іпподром, Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9.

Вартість квитка: 250 гривень, у день проведення заходу – 300 гривень.

Запрошені гості благодійного фестивалю / Фото з інстаграм-сторінки "Стадіон культури"

Виставки у PinchukArtCentre

У PinchukArtCentre відкрили одразу три виставкові проєкти:

"Траєкторії польотів" – персональна виставка Жанни Кадирової.

"Inside Out" – мистецький проєкт французького художника JR.

"Історія стосунків" – виставка Пьотра Армяновського в межах проєкту PAC UA.

До того ж у межах виставкових проєктів центр проводить арт-толки, кураторські екскурсії та лекції.

Де: Київ, вул. Басейна, 1.

Вартість квитка: вхід вільний.