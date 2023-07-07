Якщо ви ще не склали плани на ці вихідні, 24 Канал підготували для вас список заходів, які неодмінно потрібно відвідати.
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Міжнародний етнофестиваль "Країна Мрій"
З 7 по 9 липня в Артпросторі UYAVA на ВДНГ, що у Києві, на купальські свята відбудеться Міжнародний етнофестиваль Олега Скрипки. Він має назву "Країна Мрій" і об'єднує сучасну та давню мелодії, ремесла та звичаї.
Календар виступів:
- 7 липня – PATSYKI Z FRANEKA, Heavenphetamine (Японія)
- 8 липня – ХРИСТИНА СОЛОВІЙ, CH.SH BAND (Чумацький шлях)
- 9 липня – Олег Скрипка та НАОНІ, ГУРТ ВВ.
Де: Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.
Вартість квитка: від 200 гривень.
Благодійний фестиваль "Стадіон культури"
8 та 9 липня на "Стадіоні Культури", що розташований на території Льодового стадіону, відбудеться музичний фестиваль. Команда анонсувала майстер-класи, музичну програму та лекції.
- 8 липня виступить гурт TVORCHI, який нещодавно гідно представляли Україну на Євробаченні
- 9 липня на гостей чекає виступ найперспективнішого рок-гурту України "Циферблат".
У програмі фестивалю також:
- виставка артоб'єктів від благодійного фонду Weapon Transformation, який виготовляє зі снарядів мистецькі твори;
- плетіння маскувальних сіток із БФ "Українське майбутнє";
- куточок книгарні "Сковорода";
- навкололітературна гра від подкасту "ПереФарбований лис";
- майстер-класи з петриківського розпису, колажування, малювання в різних жанрах, виготовлення ляльок-мотанок;
- лекції про українську культуру, домедичну допомогу, ведення бізнесу, виховання дитини.
Де: Київ, станція метро Іпподром, Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9.
Вартість квитка: 250 гривень, у день проведення заходу – 300 гривень.
Запрошені гості благодійного фестивалю / Фото з інстаграм-сторінки "Стадіон культури"
Виставки у PinchukArtCentre
У PinchukArtCentre відкрили одразу три виставкові проєкти:
- "Траєкторії польотів" – персональна виставка Жанни Кадирової.
- "Inside Out" – мистецький проєкт французького художника JR.
- "Історія стосунків" – виставка Пьотра Армяновського в межах проєкту PAC UA.
До того ж у межах виставкових проєктів центр проводить арт-толки, кураторські екскурсії та лекції.
Де: Київ, вул. Басейна, 1.
Вартість квитка: вхід вільний.