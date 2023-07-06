Дізнайтеся, що подивитися з 6 липня у кіно – 24 Канал підготував для вас тематичну підбірку з найцікавішими прем'єрами тижня.

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"Астрал: Червоні двері"

Жанр, країна: хоррор, містика, трилер, Канада, США.

У головних ролях: Патрік Вілсон, Роуз Бірн, Тай Сімпкінс, Ендрю Естор, Хіам Аббасс, Пітер Дагер.

Режисер: Патрік Вілсон.

У прокаті: з 6 до 19 липня 2023.

Тривалість: 108 хвилин.

Вікові обмеження: 18+.

Це пряме продовження другої частини франшизи, яка вийшла на екрани у 2013. Пройшло 10 років, відколи Далтон Ламберт провів кілька місяців поза межами свого тіла. Хлопець планує продовжити навчання у престижному ВНЗ, а старі страхи – залишились позаду. Втім, виявляється, що не так легко позбутися демонів минулого.

Дивіться офіційний трейлер "Астрал: Червоні двері" українською:

"Check-in у халепу"

Жанр, країна: комедія, США.

У головних ролях: Ешлі Парк, Стефані Сюй, Сабріна Ву, Шеррі Кола.

Режисер: Адель Лім. У прокаті: з 6 до 12 липня 2023.

Тривалість: 96 хвилин.

Вікові обмеження: 18+.

Стрічка розповідає про подруг Одрі та Лоло, що товаришують все життя. Вони, азіатки за походженням, живуть у США. Одрі мріє відвідати Китай і хоче знайти свою біологічну матір. Вона запрошує свою колишню співмешканку Кет у подорож, а Лоло – кличе свого двоюрідного брата Дедая.

Дивіться офіційний трейлер "Check-in у халепу" українською:

"Якби вона знала"

Жанр, країна: комедія, романтика, Нідерланди.

У головних ролях: Зігрід тен Напель, Стіф де Бот, Таріх Янссен, Лоєс Лука, Барт Клевер.

Режисер: Джамель Аттаче.

У прокаті: з 6 до 12 липня 2023.

Тривалість: 95 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Головна героїня, Мія, у своїх снах бачить щасливе майбутнє і прагне до нього. Вона мрія повернутися у ті часи, коли була безтурботним підлітком і працювала у квітковому магазині. Доля дає їй такий шанс: Мія орендує приміщення і відкриває там свою крамницю. Але головний вибір її життя ще попереду – доведеться зрозуміти, хто її справжнє кохання.

Дивіться офіційний трейлер "Якби вона знала" українською:

"Найкращий бос"

Жанр, країна: драма, комедія, Іспанія.

У головних ролях: Хав'єр Бардем, Маноло Соло, Альмудена Амор, Оскар де ла Фуенте, Фернандо Альбісу, Рафа Кастехон, Сонія Альмарча.

Режисер: Фернандо Леон де Араноа.

У прокаті: з 6 до 12 липня 2023.

Тривалість: 120 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Харизматичний Хуліо Бланко керує сімейним бізнесом з виробництва терезів. До своїх співробітників він ставиться не як до підлеглих, а як до справжньої родини. Втім, у найвідповідальніший момент, коли у компанію має приїхати перевірка, все йде не за планом. Тож чи здобуде команда титул кращого підприємства року?

Дивіться офіційний трейлер "Найкращий бос" українською:

Заручник часу"

Жанр, країна: екшн, бойовик, трилер, США.

У головних ролях: Мел Ґібсон, Кейт Босворт, Домінік Перселл, Нік Стал, Аріель Рейсін, Рассел Річардсон, Джон Кассіні, Ерік Валдез.

Режисер: Майкл Обловіц.

У прокаті: з 6 до 12 липня 2023.

Тривалість: 89 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Детектив Кевін Хікі у виконанні легендарного Мела Ґібсона хворіє на рак і розуміє, що скоро помре. Чоловік думає, як подбати про своїх рідних після смерті. Так у нього з'являється ідея організувати власне вбивство. Адже тоді сім'я отримає чималі виплати за смерть при виконанні службових обов’язків. Втім, якщо цей задум розкриють, його найближчі ризикують зіштовхнутися зі серйозними проблемами.

Дивіться офіційний трейлер "Заручник часу" українською: ​

"Котяче життя. Велика пригода Муурр"

Жанр, країна: пригоди, сімейний, Швейцарія.

У головних ролях: Капусін Сенсон-Фабресс, Корін Маз’єро, Люсі Лоран, Ніколас Умбденсток.

Режисер: Гійом Майдачевський.

У прокаті: з 6 до 12 липня 2023.

Тривалість: 83 хвилини.

Вікові обмеження: 0+

Фільм розповідає історію дівчинки-підлітка Клеманс, яка приносить додому кошеня. Воно стає для неї чи не єдиною розрадою, адже атмосфера вдома – не з найкращих. Влітку їх відвозять із Парижу у заміський будиночок, і тваринка тікає у ліс. Хто ж неочікувано допоможе у пошуках?

Дивіться офіційний трейлер "Котяче життя. Велика пригода Муурр" українською: