Краш-сміттяр з Англії, на ім'я Ешлі, вчергове не тільки потішив підписників своєю харизмою, а й дав нові поради щодо сортування сміття. У своєму TikTok Ешлі часто відповідає на запитання людей щодо того, як правильно поводитися з побутовими відходами.

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Чи знімати кришки з пляшок перед тим, як їх викидати

Одне з запитань звучало так: "Чи потрібно знімати зі скляних пляшок кришки?". Ешлі пояснив, що все залежить від місцевих вимог, проте є і загальні правила. Він розповів, що коли скло повністю очищають, то спрацьовує металошукач, який допомагає потім вилучити метал. Скло та метал переробляють окремо.

А от на пластикових пляшках кришки зараз прикріплені. Тож так, ви можете залишати кришки на пляшках. Здогадуюсь, що далі вони йдуть на окрему конвеєрну стрічку, де їх і знімають,

– розповів Ешлі.

Сміттяр з Англії дає поради щодо сортування: дивіться відео

Взагалі ми писали цей матеріал не стільки заради порад Ешлі, скільки заради нього самого. Цей чоловік має понад 33 тисячі підписників в Instagram та понад 180 тисяч в TikTok. Його відео з роботи, з танцями в машині та корисними порадами набирають мільйони переглядів.

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Яку персональну річ не можна викидати у сміттєвий бак?

Раніше 24 Канал з посиланням на цього красунчика-сміттяра розповідав, яку персональну річ не варто викидати у загальний сміттєвий бак. Виявляється, це може бути небезпечним. Мова йде про використану електричну зубну щітку.

За словами Ешлі, її варто повертати виробнику або до магазинів, де проводяться акції зі збору та ресайклінгу використаних гаджетів. Викидати електричні зубні щітки не можна ані в загальний контейнер, ані в контейнер для перероблення. У таких девайсів є акумулятор, який може стати причиною пожежі.