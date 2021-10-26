Як знайти "свого" спеціаліста розповів в інтерв'ю на 24 каналі тату-майстер Дмитро Хома. Також він порадив, як доглядати за татуюваннями.

Варто прочитати Які 5 речей не можна ігнорувати, якщо ви хочете зробити тату: поради від професіонала

Про те, як обрати майстра

Як знайти новачку "свого" майстра?

Найголовніше, потрібно визначитися зі стилем татуювання, яке хочеш зробити. Тільки після цього треба шукати майстрів, бажано кілька варіантів.

Оскільки в Україні є багато тату-фестивалів, можна познайомитися з майстрами особисто: поговорити з ними та подивитися, як вони працюють. Знайти connect з майстром – дуже важливо.

На що варто звертати увагу?

Потрібно звертати увагу, наскільки стерильно працює майстер. Перед сеансом можете з ним домовитись про консультацію: подивитися, чи чисто у студії.

Також запитати, як він обробляє свої інструменти. Є 4 етапи обробки:

механічна чистка;

хімічна;

ультразвукова;

безпосередньо інструмент зберігається в ультрафіолетовій шафі.

Як часто люди запитують про стерильність?

Це проблема, адже не кожна людина запитує про це. Клієнти часто бояться.

Інтерв'ю із Дмитром Хомою: дивіться відео

Про тренд на тату

Чи відмовляєте ви клієнтів від тату?

Є такі роботи, які вже багато разів набивали, "попсові". Це право кожного майстра. Він може підказати, мовляв, підберімо інший варіант.

Наскільки культура тату розвинута в Україні і чи роблять люди сині татуювання?

Так, роблять сині татуювання. На кожен товар є свій покупець. Не так, як у Європі чи у США, але потихеньку культура розвивається. Добре, що є люди, які цим займаються, наприклад, організовують тату-фестивалі, тату-конференції.

Цікаво Тату-майстриня створює картини у прямокутниках: фото дивовижних малюнків

Як часто люди звертаються із помилками в тату?

Дуже багато людей приходять із різними татуюваннями. Є неякісні роботи.

Сумно те, що люди, які роблять "партаки", потім бояться прийти до майстра – це серйозний психологічний бар'єр.

Але коли переробляєш татуювання, бачиш, як людина змінюється.

Як доглядати за татуюваннями?

Наразі є 2 види догляду:

класичний;

новий.

Класичний – це дитячі пелюшки, Bepanthen, промивання з милом. Робити це потрібно упродовж чотирьох днів. А далі – змазувати, зволожувати.

Новій спосіб – загоювальні плівки, які можна клеїти на тату: або одразу після сеансу, або на наступний день. З нею треба ходити 5 днів. Потім – зняти і зволожувати кремом. Це набагато легший і стерильніший спосіб.



Роботи Дмитра Хоми / Фото з інстаграму майстра

Чи є тренди в татуюваннях?

В кожного свій тренд. Хтось любить метеликів, хтось – вовків, хтось – левів.

Чи були випадки, коли клієнти під час набивання тату відмовлялись продовжувати процес?

У моїх знайомих була така ситуація. Вони набивали, напевно, сову, зробили 2 лапки, а клієнту стало боляче, сказав, що не дороблятиме. Напевно, досі ходить з цими лапами.

Чи залишились ще якісь стереотипи щодо татуювань?

На щастя, це все вже минуло. Ніхто не прив'язує жодні значення до сенсів. Якщо тобі подобається лев – набив. Це більше я прикраса.

Зверніть увагу Ніхто не дізнається: 15 разів, коли майстри перетворили шрами у неймовірні татуювання

Кому не треба робити татуювання?

Насамперед тим, хто сумнівається робити чи ні. До цього питання потрібно підходити дуже серйозно. Не треба думати, що звести (малюнок – 24 канал) лазером дуже легко.

Я пробував зводити – це дуже нелегко. Це довгий і дорогий процес. Не факт, що воно зведеться "під нуль".

Чи впливає тату на усвідомлення людини?

Думаю, так. Це більше психологічний момент. Коли робиш тату, то вже інакше себе почуваєш – більш піднесено.