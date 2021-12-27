Як Кевін з COVID-19 боровся: у мережі пояснили дію вакцин на прикладі фільму "Сам удома"

Легендарний фільм "Сам удома" асоціюється з новорічними святами у безлічі людей. Але на нього можна подивитися і з інших точок зору.

До прикладу, школа громадської охорони здоров'я Bloomberg Джона Гопкінса за допомогою улюбленої всіма кінострічки спробувала проілюструвати дію вакцин від коронавірусу. У результаті вийшло кумедне та дуже показове відео.

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Як Кевін зі штамами боровся

Експерти використали уривок, в якому Кевін Маккалістер бореться із "мокрими" бандитами, кидаючи у них банками з фарбою. Грабіжники виступили у ролі нових штамів вірусу. Марв став Дельтою, а Гаррі – Омікроном.

Перша банка фарби символізувала вакцину. Гаррі, тобто штам Омікрон, зміг від неї ухилитися, але снаряд все-таки влучив у ціль, зіштовхнувши зі сходів Марва чи Дельту. Але на цьому епічна боротьба не закінчилася. Наступна банка фарби у ролі бустерної дози вакцини легко впоралася з бандитом-Омікроном.

"Це моє тіло і я маю його захищати!". Нагадування: вакцинація та бустерна доза – ваша найкраща лінія захисту від важкого перебігу COVID-19,

– підписали відео творці.

Творчий та смішний підхід школи сподобався аудиторії. У твітері відео переглянули майже 3 мільйони разів. Користувачі мережі захоплюються його авторами, хвалять їхнє почуття гумору та такий креативний погляд на серйозну проблему.

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