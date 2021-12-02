Як дві краплі води: люди, які разюче схожі на голлівудських зірок

Існує теорія, що десь у світі ходить ідентична вам людина, яка могла би стати вашим близнюком. Інтернет навіть знайшов двійників деяких голлівудських селебріті – звичайні люди неймовірно схожі на всесвітньо відомих кумирів, та схоже, що пишаються цим.

Деякі з особистостей, які схожі на зірок, стверджують, що саме вони – популярні селебріті. Інші ж, навпаки, хочуть абстрагуватися від зіркової схожості та підкреслити свою унікальність.

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Люди, які схожі на знаменитостей, нерідко стають зірками соцмереж та створюють особистий бренд.

Бред Пітт

Бреда Пітта знають як одного з найсексуальніших чоловіків сучасного Голлівуду та оскароносного актора.

Натан Мідс, субпідрядник та батько, зрозумівши, що він дуже схожий на кінозірку, став імітувати Пітта та заробляти на цьому гроші.

Мене часто зупиняють жінки для фото – дехто з них не може повірити, що я можу бути настільки схожим на "оригінального" Пітта,

– розповів чоловік.

Чоловік схожий на Бреда Пітта / Колаж NY Post

Спочатку схожість з голлівудським актором лиш смішила Мідса, проте згодом він почав давати зустрічі та заробляти на своїй зовнішності. Чоловік мріє зустрітися з Бредом Піттом та зробити з ним селфі.

Він блискуче грає всі свої ролі та здається справжнім джентльменом. Це в нас спільне, хоч наші банківські рахунки разюче відрізняються,

– зазначив Мідс.

Тейлор Свіфт

Популярна американська співачка, яка має безліч хітів, теж має близнючку. Дівчину Ешлі, яка дуже схожа на Свіфт, помітили користувачі тіктоку.

Дівчина живе в американському штаті Юта та зазначає, що з 14 років її плутають з Тейлор Свіфт. Та Ешлі це навіть лестить – вона вважає себе фанаткою співачки. За словами дівчини, її зовнішність – світле волосся, гривка та червона помада, – натхненні образом зірки.

Я маю особистість, проте коли мене порівнюють з кимось настільки відомим, це лестить. Єдине, що мене дратує – коли люди кажуть щось негативне про Тейлор,

– сказала Ешлі.

"Близнючка" Тейлор Свіфт / Колаж NY Post

Мерилін Монро

Неймовірну акторку, яка стала популярною у 1950-х роках, копіювали багато разів. У США навіть проходить конкурс двійників Монро.

Та дівчині на ім’я Жасмін Чісвелл не потрібно йти на конкурс для того, щоб довести схожість із зіркою.

Дівчина копіює Мерилін Монро / Колаж NY Post

Зірка тіктоку стала видавати себе за Мерилін Монро, коли переїхала до будинку, де жила акторка. З того часу шотландка Чінсвелл одягається, фарбується та поводиться, як ікона голівуду. Спочатку вона не збиралася бути схожою на Монро – дівчина просто полюбляла вінтажну моду.

Мене зупиняли на вулиці та говорили, що я неймовірно схожа на Мерилін. Я пофарбувала волосся та зробила стрижку, і стала ще більш схожою на неї. Тепер грати цю роль – це засоби для існування,

– сказала Чінсвелл.

Відомі бренди платять дівчині до 30 тисяч доларів за спонсорство, а відео у тіктоці збирають мільйони переглядів.

Це моя робота, і у неї повний робочий день,

– зазначила Чінсвелл.

Дуейн "Скеля" Джонсон

Хто б міг подумати, що неповторний "Скеля" Джонсон може мати двійника. 37-річний патрульний з Алабами на ім’я Філдс неймовірно схожий на голлівудського актора – він має таку ж фігуру та зовнішність, як і Дуейн "Скеля" Джонсон.

Мене називали "Скелею" та дитиною Віна Дизеля. Я погоджуюся з цим. Це гумористично. Це лестить,

– сказав Філдс.

Чоловік зібрав свою фан-базу в інстаграмі – на його акаунт підписалося майже 27 тисяч фоловерів. Час від часу Філдс викладає світлини, де він носить сонцезахисні окуляри-авіатори, з якими він максимально схожий на "Скелю".

Двійник Дуейна Джонсона / Колаж NY Post

Та все ж чоловік вважає, що він не є копією Джонсона.

Я справді не міг бути кимось, крім себе. Я просто радий, що можу бути частиною чийогось щастя та сміху,

– зазначив Філдс.

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Леді Гага

Епатажна співачка та акторка, виявляється, має близнючку, яка є зіркою в спорті.

Під час Олімпійських ігор 2020 року в Токіо глядачі помітили, що 26-річна йорданська тхеквондо-борчиня Джуліана Аль-Садек дуже схожа на Леді Гагу.

Дівчина схожа на Леді Гагу / Колаж NY Post

Аль-Садек — золота призерка Азійських ігор 2018 року. Можливо, дівчина виграла змагання двійників, але на цьогорічній Олімпіаді їй не пощастило. Бразилійська спортсменка Мілена Тітонелі вибила її з категорії до 67 кілограмів.