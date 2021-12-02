Некоторые из людей, похожих на звезд, утверждают, что именно они – популярные селебрити. Другие же, напротив, хотят отвлечься от звездного сходства и подчеркнуть свою уникальность.

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Люди, похожие на знаменитостей, нередко становятся звездами соцсетей и создают личный бренд.

Брэд Питт

Брэда Питта знают как одного из самых сексуальных мужчин современного Голливуда и оскароносного актера.

Натан Мидс, субподрядчик и отец, поняв, что он похож на кинозвезду, стал имитировать Питта и зарабатывать на этом деньги.

Меня часто останавливают женщины для фото – некоторые из них не могут поверить, что я могу быть настолько похожим на "оригинального" Питта,

– рассказал мужчина.

Мужчина похож на Брэда Питта / Коллаж NY Post

Сначала сходство с голливудским актером лишь смешило Мидса, однако впоследствии он начал устраивать встречи и зарабатывать на своей внешности. Мужчина мечтает встретиться с Брэдом Питтом и сделать с ним селфи.

Он блестяще играет все свои роли и кажется настоящим джентльменом. Это у нас общее, хотя наши банковские счета разительно отличаются,

– отметил Мидс.

Тейлор Свифт

У популярной американской певицы, у которой множество хитов, тоже есть близнец. Девушку Эшли, очень похожую на Свифт, заметили пользователи тиктока.

Девушка живет в американском штате Юта и отмечает, что с 14 лет ее путают с Тейлор Свифт. Но Эшли это даже льстит – она считает себя фанаткой певицы. По словам девушки, ее внешность – светлые волосы, челка и красная помада – вдохновлены образом звезды.

Я личность, однако когда меня сравнивают с кем-то настолько известным, это льстит. Единственное, что меня раздражает – когда люди говорят что-то негативное о Тейлор,

– сказала Эшли.

"Близнец" Тейлор Свифт / Коллаж NY Post

Мэрилин Монро

Невероятную актрису, ставшую популярной в 1950-х годах, копировали много раз. В США проходит конкурс двойников Монро.

Но девушке по имени Жасмин Чисвелл не нужно идти на конкурс для того, чтобы доказать сходство со звездой.

Девушка копирует Мэрилин Монро / Коллаж NY Post

Звезда тиктока стала выдавать себя за Мэрилин Монро, когда переехала в дом, где жила актриса. С тех пор шотландка Чинсвелл одевается, красится и ведет себя, как икона голливуда. Сначала она не собиралась походить на Монро – девушка просто любила винтажную моду.

Меня останавливали на улице и говорили, что я невероятно похожа на Мэрилин. Я покрасила волосы и сделала стрижку, и стала еще больше похожа на нее. Теперь играть эту роль – это средства к существованию,

– сказала Чинсвелл.

Известные бренды платят девушке до 30 тысяч долларов за спонсорство, а видео в тиктоке собирают миллионы просмотров.

Это моя работа, и у нее полный рабочий день,

– отметила Чинсвелл.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Кто бы мог подумать, что неповторимый "Скала" Джонсон может иметь двойника. 37-летний патрульный из Алабамы по имени Филдс невероятно похож на голливудского актера – у него такая ​​же фигура и внешность, как и Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Меня называли "Скалой" и ребенком Вина Дизеля. Я соглашаюсь с этим. Это шутя. Это льстит,

– сказал Филдс.

Мужчина собрал свою фан-базу в инстаграме – на его аккаунт подписались почти 27 тысяч фолловеров. Время от времени Филдс выкладывает фотографии, где он носит солнцезащитные очки-авиаторы, с которыми он максимально похож на "Скалу".

Двойник Дуэйна Джонсона / Коллаж NY Post

И все же мужчина считает, что он не копия Джонсона.

Я действительно не мог быть кем-то, кроме себя. Я просто рад, что могу быть частью чьего-то счастья и смеха,

– отметил Филдс.

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Леди Гага

Эпатажная певица и актриса, оказывается, имеет близнеца, звезду в спорте.

Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио зрители заметили, что 26-летняя иорданская женщина-борец тхэквондо Джулиана Аль-Садек очень похожа на Леди Гагу.

Девушка похожа на Леди Гагу / Коллаж NY Post

Аль-Садек — золотой призер Азиатских игр 2018 года. Возможно, девушка выиграла соревнования двойников, но на Олимпиаде этого года ей не повезло. Бразилийская спортсменка Милена Титонелли выбила ее из категории до 67 килограммов.