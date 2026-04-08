Під час пресконференції Трамп заявив, що може знищити Іран за одну ніч, а у соцмережі Truth Social залишив повідомлення про те, що загине ціла цивілізація. Після цього українці взялися робити меми та ширити жарти у соцмережах.

Реакція мережі на заяви Трампа про Іран

Threads, як завжди, рекордсмен серед соцмереж на кількість жартів щодо заяви президента США. Ось як користувачі відреагували на можливий ядерний удар по Ірану та кінець світу:

"То що? Все скасовується, треба таки йти мити вікна?";

"Ніяких ударів не буде, на вихідні – шашлики";

"Прошу пробачення у всіх, кому наговорив х**ні, думаючи, що буде ядерка. Я дійсно про вас так думаю";

"Хто-небудь знає точну дату коли ядерка? Мені потрібно зрозуміти, продовжувати домагатися плоского живота чи об'їдатися та насолоджуватися життям?";

"Я вже 2 години читаю про ядерку і не розумію, то мені мити голову чи ні?";

"Тільки давайте після Паски, я що дарма вікна мила";

"Ви будете сильно вражені. Хто вражений, а хто опромінений";

"Світ: ядерка, третя світова. Українці: фектінг, чекінг, *бакінг";

"Бляха, якщо завтра ядерка, а мій новий бордовий комплект білизни так ніхто і не побачить - то це вже не кінець світу, а провал чоловічої аудиторії";

"Католики он хоч Великдень відсвяткували, а нам ще до неділі вікна від ядерного попелу мити".

Як ще реагує мережа на ядерну війну та кінець світу у картинках:



Жарти про ядерну війну у картинках / Фото з соцмереж



Меми про ядерну війну та Великдень / Фото з соцмереж



Меми про кінець світу та ядерку / Фото з соцмереж



Меми про ядерку на Іран / Фото з соцмереж



Меми про третю світову війну та ядерку / Фото з соцмереж



Смішні картинки про ядерну війну / Фото з соцмереж



Як українці жартують про ядерну війну / Фото з соцмереж



Леонардо Ді Капріо в мемі про ядерку / Фото з соцмереж

