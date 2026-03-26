Як стало відомо, новий серіал про Гаррі Поттера вийде на Різдво, 25 грудня 2026 року, пише Los Angeles Times. А поки фанати чекають на вихід серіалу, усі дружно взялися обговорювати перший трейлер проєкту. Мережу вже наповнила неймовірна кількість реакцій на нових старих персонажів.

Ірма Вітовська та Яна Глущенко у новому серіалі про Гаррі Поттера

Побачивши перший тизер нового "Гаррі Поттера", українці одразу ж впізнали у Петунії Дурслі нашу акторку Ірму Вітовську. У мережі вже жартують, що Ірма нарешті знялася у закордонному проєкті й здобуде світову популярність. Ось що пишуть:

"Ірма Вітовська Ванлав. Дуже радий що наші знімаються в гарному кіно";

"Ну ось, а я повірила і встигла порадіти за українську акторку";

"Насправді все так і було (уявімо, що це правда), просто обличчя тієї акторки наклали на Вітовську за допомогою технології захоплення руху".



Ірму Вітовську знайшли у новому серіалі про Гаррі Поттера / Перша приватна мемарня

Інші ж користувачі мережі підмітили, що це не Ірма, а інша акторка – колишня учасниця проєктів "Дизель студіо" Яна Глущенко.

Яна Глущенко могла зіграти у новому серіалі HBO Про Гаррі Поттера / Фото з соцмереж

Насправді роль Петунії Дурслі у новому проєкті про Гаррі Поттера зіграла 34-річна британська актриса Бел Паулі. Ви можете знати її за роллю Дейзі Міллер у телесеріалі "Секретні агенти" та роботою у проєкті "Ранкове шоу".

Бел Паулі, яка зіграла Петунію Дурслі у серіалі HBO / Фото з інстаграму акторки

Як ще мережа реагує на перший трейлер серіалу про Гаррі Поттера

Окрім "появи" Ірми Вітовської у новому серіалі HBO народ у Threads активно обговорює темношкірого Снейпа з дредами, самого хлопчика-чарівника та його друзів. Ось що пишуть:

"Не взяти Адама Драйвера на роль Снейпа – це просто злочин";

"Снейп-Догг?";

"У Снейпа дреди! Я вмираю від сміху!";

"Чому все це має такий вигляд, ніби це зробив ШІ?";

"Коли я побачила тизер нового серіалу від HBO – я розплакалась. Це були дуже дивні, майже забуті відчуття, адже ця історія так сильно пов’язана з моїм дитинством. Я стільки разів перечитувала книги й передивлялась фільми, що бачити нову інтерпретацію відчувається тривожно. Ніби так само тривожно, як брати з полиці другу з серії років 13 тому. Коли вже знаєш початок, але не знаєш, що буде далі";

"Думаю про те, що завжди легше знецінювати й критикувати, ніж дозволити собі дивитися з цікавістю, відкритістю і вдячністю навколо. І це не тільки про серіал".

"Немає взагалі жодної вібрації старого фільму про Гаррі Поттера, це просто має вигляд як якесь косплей ла*но";

"Дійсно, таке враження, що вони намагалися зробити все, щоб герої не були схожі на "старих".

І ще трішки реакцій у мережі на новий серіал з Гаррі Поттером у картинках:

"Гаррі Поттер і філософський камінь" 2026: дивіться трейлер онлайн

