Перший у світі: Warner Bros. відкрила в Абу-Дабі готель за мотивами своїх фільмів і серіалів

Готель відомої студії Warner Bros. відкрився у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. В оформленні будівлі використовувалися елементи з легендарних фільмів.

П'ятизірковий готель Warner Bros. офіційно відкритий для зустрічі гостей на острові Яс в Абу-Дабі. Він входить до складу Clarion Collection by Hilton та розташований за декілька кроків від найбільшого тематичного парку Warner Bros. World Abu Dhabi. Гості, які зупинилися в готелі, отримують безкоштовні квитки в розважальний парк.

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Постояльці готелю мають змогу зануритись в атмосферу фільмів і телешоу студії Warner Bros., таких як "Гаррі Поттер", "Світ Дикого Заходу", "Супермен", "Чарівник з країни Оз" і багатьох інших. Перед будівлею відтворений фонтан з серіалу "Друзі". А в самому готелі можна знайти автоматичне піаніно зі стрічки "Світ Дикого Заходу".

Готель налічує 257 номерів. Всі вони присвячені персонажам Warner Bros. – кожен з них прикрашений обкладинками коміксів, сторінками зі сценаріїв, постерами фільмів тощо. Проте новий проєкт залишається готелем, а не тематичним парком для сну.

В оформленні залів та номерів використані три теми, які відображають історію створення студії:

Перша тема. "Від сценарію до екрану" – присвячена видатним моментам Warner Bros. – фільмам, шоу та документуванню шляху від написаної сторінки до фінального кадру.

"Від сценарію до екрану" – присвячена видатним моментам Warner Bros. – фільмам, шоу та документуванню шляху від написаної сторінки до фінального кадру. Друга тема . Artist Confidential – присвячена різним талантам перед камерою і поза нею в деяких фільмах Warner Bros.

. Artist Confidential – присвячена різним талантам перед камерою і поза нею в деяких фільмах Warner Bros. Третя тема. The Vault – являє собою рідкісні зображення з архівів Warner Bros.



Зали прикрашені обкладинками коміксів, сторінками зі сценаріїв / Фото The National News



Готель присвячений персонажам Warner Bros. / Фото The National News



Готель налічує 257 номерів / Фото The National News



Готель пропонує широкий вибір ресторанів / Фото The National News



Warner Bros. відкрила в Абу-Дабі готель за мотивами своїх фільмів і серіалів / Фото The National News



Готель відомої студії Warner Bros. відкрився у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів / Фото The National News

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Warner Bros як і раніше славиться своїми неймовірними оповіданнями, наші персонажі надихають і змушують людей сміятися. Ми змушуємо людей плакати і розповідати красиві історії, і, як сказав би Тед Лассо, ми також змушуємо людей повірити в це,

– сказала Памела Кліффорд, президент компанії Warner Media з глобальних брендів.

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Warner Bros. – одна з найбільших розважальних компаній у світі, а її кіностудія – Warner Bros. Pictures – входить у "велику п'ятірку" галузі. Інтелектуальна власність WB включає персонажів DC Comics – Бетмен і Супермен, героїв мультфільмів – Багз Банні, Скубі Ду та Флінтстоуни.