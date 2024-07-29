Історик сам був шокований та вражений своєю знахідкою.

Дивіться також Не сподобалося обслуговування: у Росії "герой СВО" спробував підпалити кафе з людьми

Чоловік побачив на задньому фоні одного з фото загублений портрет короля Англії Генріха VIII. Він упізнав його за арковою верхньою частиною картини.

Соціальні медіа – це божевільна штука, тому що деякі люди використовують їх, щоб дивитися відео про котів і стежити за тим, що відбувається у світі, а такі, як я, просто розглядають стіни інших,

– сказав історик.

Характерний верх витвору нагадав історику серію 22 портретів кінця XVI століття. Їх зробив невідомий художник на замовлення місцевого політика Ральфа Шелдона.

Для чоловіка створили зображення королів, королев та інших тогочасних визначних міжнародних діячів. Усі твори тієї серії мали арочні вершини через те, що раніше складали єдину суцільну декоративну смугу галереї Довгого залу у селі Вестон, що в графстві Лінкольншир, Англія.

Який вигляд має знайдена картина

На картині, на яку випадково натрапив науковець, зображено короля з мечем і в капелюсі з пір'ям. Ідентичне зображення в 1839 році створив антиквар Генрі Шоу на гравюрі Довгого залу, що підтверджує належність портрета до колекції.



Портрет англійського монарха / Фото Painted Eloquence

"Портрет великий і повністю відповідає іншим портретам Шелдона", – написав історик мистецтва пізніше у своєму блозі.

Після цього картину перемістили до Центру музейних колекцій, де фахівці встановлять її походження.